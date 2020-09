La catena di contagio dei giovani che si è aperta a Ferragosto è in fase di esaurimento. Questa è una buona notizia. A Santa Teresa si è aperto quello che tecnicamente si può definire un focolaio con 4 casi di positività (due Oss e due ospiti), ma la situazione appare al momento sotto controllo. Questa è una notizia meno buona ma non ancora allarmante. La Riviera Romagnola ha superato brillantemente la prova dell’estate. Altra buona notizia. La situazione della diffusione del virus dalle nostre parti non è sfuggita di mano e tutto lascia immaginare che l’autunno non sarà drammatico. Ancora una buona notizia.

Ma… c’è un ma su cui insiste la dottoressa Raffaella Angelini che dirige la Sanità Pubblica nell’ambito dell’ASL Romagna: è meglio non abbassare la guardia. Niente allarmi. Però un invito alle persone a vivere usando la testa e a comportarsi con senso di responsabilità. In fondo basta poco. Ci sono appena poche regole da seguire. E infine un appello alla popolazione: aderire in massa alla campagna vaccinale contro l’influenza che partità quest’anno il 1° ottobre. Sarà fondamentale per ridurre l’impatto delle malattie virali in autunno e inverno.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini la fase di test e tracciamento della catena di contagi nata dall’episodio della discoteca di Cervia, di cui si è ampiamente parlato, è in fase di esaurimento?

“È conclusa la prima fase di quelli che si sono segnalati e hanno chiesto di fare il tampone perché presenti alla serata in discoteca. Che d’altra parte c’è stata il 15 agosto, quindi sono trascorsi già 20 giorni. Dopodiché i positivi che sono emersi durante la prima fase hanno avuto a loro volta dei contatti e quella è una strada che non è conclusa. Stiamo ancora monitorando la situazione e tenendo sotto controllo la catena che si è generata a partire dalla discoteca. Posso dire che si sta esaurendo, ma non sono in condizione di dirle che è a tutti gli effetti bloccata o finita. È una cosa complessa. Ogni caso positivo che viene segnalato la sera dalla Regione genera un lungo lavoro per ricostruirne spostamenti, contatti, e non sempre si riesce a risalire al primo contatto.”

Lei mi sta dicendo che il punto di partenza di una catena di contagio non sempre è chiaro.

“Certo. Infatti, anche nel caso di cui abbiamo parlato, cerco di proposito di non fare il nome della discoteca, perché quello è stato un episodio, l’occasione che ci ha portato a un test di massa per approfondire e conoscere meglio la situazione. Non è pensabile, come le ho già detto in altra occasione, che tutte le persone positive (oltre 120 casi, ndr) si siano contagiate tutte in una sera nella stessa discoteca.”

Ci parli invece di Santa Teresa a Ravenna: si può parlare di focolaio?

“Tecnicamente sì. Quando c’è più di un caso siamo in presenza di un focolaio. Detto questo, bisogna aggiungere che è una situazione emersa non per la presenza di persone sintomatiche ma perché noi come Sanità Pubblica periodicamente – più o meno ogni 30 giorni – in tutte queste strutture socio-sanitarie accreditate sottoponiamo a controllo tutto il personale e tutti gli ospiti. Circa 10 giorni fa durante l’ultimo controllo abbiamo trovato due Oss della struttura positivi, che peraltro non sembra abbiano avuto contatti diretti fra loro. Ma quando ci sono due operatori di una struttura positivi scatta l’allarme e abbiamo così attivato il protocollo per monitorare meglio la situazione. Siamo tornati a Santa Teresa e abbiamo ricontrollato di nuovo tutti dopo 7 giorni e stavolta sono saltati fuori due ospiti della struttura, completamente asintomatici. Non siamo in grado di dire che quell’Oss ha assistito quell’ospite e lo ha infettato, però è un’ipotesi probabile. Quindi tecnicamente è un focolaio, ma al momento la situazione non è di allarme.”

Lei si aspetta che la situazione a Santa Teresa resti sotto controllo o c’è l’ipotesi che possa peggiorare?

“Intanto c’era prima e c’è ancora di più adesso una sorveglianza molto stretta da parte della struttura in questione su tutti gli ospiti, che vengono costantemente monitorati. Noi continueremo ogni 7 giorni a fare tutti i tamponi e interverremo di conseguenza finché la situazione non sarà tornata completamente alla normalità. In primo luogo per separare gli ospiti positivi dagli altri ospiti, come abbiamo già fatto.”

Cambiamo argomento. Il professor Massimo Galli, infettivologo presso l’Ospedale Sacco di Milano, volto molto noto al pubblico televisivo per i suoi interventi sulla pandemia…

“Un uomo di grande buon senso.”

Bene. Galli ha detto che la nostra estate italiana è stata un po’ folle e che questa recrudescenza di casi in Italia ne è la conseguenza. Anche se ha precisato che comunque la situazione attuale e quella di domani non è e non sarà paragonabile a quella che avevamo in marzo e aprile. Con il senno di poi, anche lei pensa che siamo stati un po’ pazzi o era inevitabile che l’estate fosse così? Che cosa si poteva fare di diverso?

“Ovviamente qui entriamo nel campo delle opinioni, perché la verità in tasca non ce l’ha nessuno. Io credo che si poteva e doveva aprire quasi tutto – come è stato fatto – anche in tranquillità. Le spiego. La Riviera Romagnola ha aperto e ha avuto un successo turistico imprevisto per gli stessi albergatori, che hanno ribadito come la stagione sia andata particolarmente bene. E qui non ha provocato situazioni di particolare criticità. Quello che in più si poteva fare, ma non è stato fatto, era aprire e allo stesso tempo rafforzare tutti i messaggi sulle precauzioni da prendere. Perché nella situazione attuale possiamo fare praticamente quasi tutto, non c’è bisogno di chiuderci in casa o di privarci della vita sociale, però basta seguire alcune regole semplici. Che sono sempre quelle. Stare un po’ distanti se non si conosce chi si ha di fronte. Mettere la mascherina. Igienizzare spesso le mani e soprattutto quando si toccano oggetti toccati da tutti. Se non seguiamo queste semplicissime regole il virus è lì e riparte, si diffonde. La situazione non è grave come in marzo e aprile, ma con poche precauzioni possiamo evitare che i contagi risalgano. Evitiamo guai peggiori. Tutto qui. Abbiamo fatto lo screening di massa degli insegnanti e le positività sono pochissime. Con Riviera Sicura abbiamo fatto un test di massa – circa 5 mila test sierologici – e non c’è stata nessuna positività ai tamponi, abbiamo trovato solo qualche positivo al rilevamento degli anticorpi. La situazione non è grave. Però non ha senso aggravarla con comportamenti scriteriati. Basta poco. Proteggendo se stessi si protegge l’intera comunità.”

Diciamo che a un certo punto i messaggi sono diventati blandi. Si è dato quasi tutto per scontato. E poi è passata l’idea del ‘fate un po’ come vi pare’…

“Purtroppo anche fior di medici hanno contribuito alla confusione. Sparare sentenze sul fatto che il virus è clinicamente morto, non ha certo aiutato. Si tratta di semplificazioni che senza le dovute spiegazioni e amplificate dai media hanno avuto un effetto molto negativo. Perché chi ha opinioni in bilico, ballerine – perché di opinioni ce ne sono tante in questo campo, ci sono anche i negazionisti, quelli che dicono che il virus non esiste – alla fine è portato a credere non a ciò che è buono e giusto ma a ciò che fa più comodo. Se io dico c’è un rischio e l’altro dice non c’è nessun rischio, magari uno preferisce credere a chi dice che il pericolo non esiste più. È più rassicurante. Poi, come abbiamo visto, lo stesso dottor Alberto Zangrillo, anche di fronte alla vicenda del suo illustre paziente Silvio Berlusconi, ha dovuto fare marcia indietro. In definitiva, su tutta questa partita si poteva fare di più e meglio. Sul come farlo non saprei. Il discorso sarebbe lungo.”

C’è da dire che quest’estate c’era anche una spinta psicologica di massa a tornare a vivere dopo il lockdown, spinta difficile da comprimere.

“Però guardi, sarà che da qualche giorno tutti sono tornati ad alzare la guardia sul virus, ma ieri sera ero a Sapore di Sale a Cervia e ho visto che praticamente tutti usavano la mascherina, pur essendo in un posto all’aperto. Si può fare. E in fondo io penso che la maggioranza delle persone lo abbia fatto sempre. Non mi pare ci sia stato un disordine di massa, un rompete le righe rispetto alle regole, se no ora la situazione sarebbe ben peggiore.”

Si può dire che si sta notando una forte differenza fra il prima e il dopo Ferragosto. Dopo le scene che tutti abbiamo visto e dopo il rialzo della curva dei contagi, molte persone sono tornate a preoccuparsi e a proteggersi.

“Questo è molto positivo. L’estate e le vacanze hanno contribuito a far circolare di più il virus, ma attenzione, come cercavo di dire prima, la situazione non è fuori controllo. Larghe fasce di popolazione non sono contagiate, come emerge dagli screening. I ricoveri in ospedale sono pochissimi. Per esempio abbiamo ricoverato per precauzione i due ospiti di Santa Teresa di cui parlavamo prima, che in altra situazione non avremmo ricoverato. Adesso abbiamo la disponibilità e la tranquillità di poterlo fare. E abbiamo preferito farlo per separarli dagli altri pazienti e garantire a tutti più sicurezza. Proprio perché la situazione non è fuori controllo, evitiamo di peggiorarla, adottiamo tutti le poche regole che conosciamo.”

Per riassumere, di fronte alla obiezione che spesso viene fatta, del tipo basta con questo terrorismo, state mettendo paura alla gente inutilmente, lei mi sta dicendo un’altra cosa. Lei sta dicendo a me e a tutti: cittadini, conducete la vostra vita di sempre, non abbiate paura degli altri, tornate alla vita sociale, ma nel farlo usate il buon senso, la testa, le precauzioni minime che conoscete già. Insomma, semplicemente siate responsabili.

“Esattamente. Nulla di più e nulla di meno. Il Covid è un rischio con cui dobbiamo convivere fino a quando non ci sarà un vaccino ma che abbiamo tutte le possibilità di tenere sotto controllo.”

Dottoressa, il vaccino anti-influenzale fa parte delle strategie di controllo. La popolazione deve farlo per evitare che si confondano o si sommino i sintomi di una malattia e dell’altra.

“Anche questo è esatto.”

La Regione ha stabilito che la campagna di vaccinazione anti-influenzale deve partire il 1° ottobre. Ma il quando, il dove e il come ancora esattamente non si sa. Per esempio, c’è una polemica sul fatto che le Farmacie non avrebbero alcuna dotazione del vaccino, almeno per ora. Ci può spiegare meglio?

“Io le posso rispondere solo ed esclusivamente della campagna per quanto riguarda la Sanità Pubblica. Lo Stato ha previsto quest’anno un allargamento delle fasce di popolazione interessate dal vaccino gratuito somministrato dai medici di medicina generale. Prima si vaccinavano le persone oltre i 65 anni, quest’anno l’età è abbassata dai 60 anni in su. E poi naturalmente riguarda tutti coloro che hanno delle patologie croniche che aumentano il rischio delle complicanze dell’influenza. È definito quindi chi deve essere vaccinato. Abbiamo un notevole incremento dei quantitativi di vaccini a disposizione, 275 mila dosi per tutta la Romagna. Si allunga anche il periodo vaccinale, si comincia dai primi di ottobre anziché dai primi di novembre. Questo perché ci sono più persone da vaccinare e poi perché le dobbiamo vaccinare in sicurezza.”

Ecco, ci spieghi come?

“Gli altri anni i medici di medicina generale facevano le vaccinazioni nei loro ambulatori, chiamando i pazienti, ma in genere senza appuntamento e creando file e anche piccoli assembramenti. Quest’anno non si può fare. Ogni medico ora sta valutando rispetto ai suoi pazienti la situazione del proprio ambulatorio e ci sono le casistiche più varie. C’è anche chi farà sedute vaccinali il sabato e la domenica, solo su appuntamento, quando l’ambulatorio è chiuso agli altri pazienti. Per i medici che non hanno spazi adeguati stiamo pensando a soluzioni alternative. Per esempio i punti prelievo che operano solo la mattina sono luoghi ottimali per organizzare le vaccinazioni tutti i pomeriggi.”

Il CMP di Ravenna?

“È un luogo assolutamente idoneo a servizio di tutte le persone che abitano nel centro della città. C’è il parcheggio. Ci sono gli ambulatori. C’è una grande sala d’attesa per il distanziamento. Il tutto va naturalmente organizzato. Ma siamo in fase di costruzione del piano. Il fatto che ancora non ci siano le informazioni al pubblico dipende semplicemente dai tempi di costruzione di questo piano che ha un’organizzazione complessa. Al momento opportuno ogni medico avrà tutte le informazioni del caso e le trasmetterà ai propri pazienti. Noi speriamo ci sia una grossa adesione della popolazione alla campagna vaccinale quest’anno perché, lo ripeto ancora una volta, è molto importante.”