Scuole di Ravenna pronte: in dirittura di arrivo i lavori di edilizia leggera. Il punto dell’assessora Ouidad Bakkali

Da quando sono arrivate, in tarda estate, le disposizioni governative su come garantire la riapertura delle scuole e l’avvio della didattica in presenza, sono partiti molti cantieri per i cosiddetti lavori di edilizia leggera, allo scopo di adeguare ingressi e spazi delle aule. Molti cittadini avevano espresso dubbi sulla fattibilità degli interventi negli strettissimi tempi a disposizione, ma ora, ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, pare che il miracolo sia riuscito e i cantieri, se non ancora chiusi, siano in dirittura di arrivo. Il punto su quanto realizzato e sulla ripartenza delle attività per nidi e materne con l’assessora a istruzione e infanzia del Comune di Ravenna, Ouidad Bakkali.

L’INTERVISTA

Assessora, i lavori di edilizia leggera nelle scuole del Comune di Ravenna sono finiti?

Sono stati svolti lavori di edilizia leggera in tutti gli istituti comprensivi della città,che vanno dall’ampliamento di aule, alla demolizione di tramezzi, costruzione di pareti ex novo, apertura di varchi nelle recinzioni per consentire l’accesso alle aule esterne, ma anche la costruzione di cancelli per i nuovi ingressi alle scuole. I lavori sono ormai in fase di ultimazione, se si va all’interno delle scuole i cantieri stanno per chiudersi. Nei giorni scorsi ho svolto un sopralluogo alla primaria Mordani, dove è stato condotto un intervento molto importante di adeguamento sismico, già in previsione prima dell’emergenza Covid, lavoro al quale poi si sono aggiunti quelli richiesti per garantire il distanziamento fisico degli alunni. Ora si stanno allestendo le classi ormai pronte. In questi giorni c’è un’operosità molto intensa nelle scuole. Confidiamo di arrivare pronti per il 14 settembre.

Parlando delle modalità di ripartenza di materne e nidi: quali modifiche alle classi, al personale e quali misure di sicurezza sono state attivate?

Sono state rese più ariose le sezioni, eliminando alcuni mobili e suppellettili di non facile sanificazione, come i giocattoli in stoffa o i peluches. Inoltre abbiamo potenziato le ore di ausiliariato: le cosiddette dade, costituiranno un supporto fondamentale alla quotidianità delle sezioni. La temperatura di bambini e accompagnatori verrà misurata all’ingresso, per accertarci delle condizioni di salute di chi accede alla scuola, ma non si resterà fuori per un semplice raffreddore: si prenderanno in considerazione malesseri più complessi e indicativi di possibile correlazione al Covid come tosse o complicanze respiratorie. La misurazione della temperatura non è un requisito richiesto dai protocolli, è stata una nostra scelta farlo, per ulteriore garanzia.

I bambini non dovranno portare mascherine, ma gli insegnanti le indosseranno e utilizzeranno anche la visiera per i momenti di maggiore contatto, come ad esempio il cambio di pannolino. Prediligeremo l’outdoor education, che già è una consuetudine nelle nostre scuole, e con i genitori si condividerà il patto di corresponsabilità.

È attiva la campagna dei sierologici per gli insegnanti e la quasi totalità ha aderito. Si punterà comunque sulla stabilità dei gruppi e, per limitare il più possibile la promiscuità, l’accesso alla scuola sarà garantito dalle 7.45, con un’accoglienza svolta dalle stesse insegnanti che hanno in carico i bambini e non più in gruppo misto come gli anni scorsi. Sul post scuola, che è un servizio esternalizzato, si agirà molto su tracciamenti puntuali.

Molte famiglie lamentano di non essersi sentite partecipi delle decisioni prese dal mondo della scuola, come se queste fossero state calate dall’alto e anche in grave ritardo. Cosa ne pensa?

Comprendo benissimo questa sensazione e in questo anno scolastico il principio dell’alleanza scuola famiglie sarà ancor più fondamentale di prima. Io sono la prima, accanto ai genitori, a chiedere alle scuole di aprire il più possibile alla comunicazione. Le incertezze sono tante, e l’obiettivo che avevamo tutti era di riportare la didattica in presenza, ma c’era un’enorme complessità da gestire. Chiedo alle famiglie comprensione sulla difficoltà di organizzare tutto il lavoro necessario, sono certa che ci sia. Quest’anno cambia tutto, siamo di fronte ad un cambiamento di portata epocale: le famiglie dovranno anche accettare il fatto che su alcune questioni non ci saranno risposte definitive, ma soluzioni che implementeremo man mano e che siamo pronti a rivedere ed aggiornare a seconda dell’andamento dell’epidemia.