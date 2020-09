Incontro a Dante. Dall’11 al 13 settembre percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta

In occasione dell’avvio ufficiale del Settecentenario della morte di Dante, le guide turistiche de Il Cammino di Dante organizzano Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta -, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE e promossa da La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, rivolta ai soci, alla cittadinanza e ai turisti che si tiene nel secondo weekend di settembre, che commemora la morte di Dante avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.

A partire da venerdì 11 settembre, all’«ora che volge il disio» prendono avvio 13 visite guidate a tema dantesco animate da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari che si svolgeranno durante tutto il weekend.

Le visite, della durata di un’ora e mezza e rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Nell’ambito dell’iniziativa gli chef di RavennaFood organizzano A Convito con Dante, momenti conviviali in alcuni locali di Ravenna, cui è possibile partecipare anche in modo disgiunto dalle visite guidate, che permetteranno di gustare tra le varie proposte in menù piatti appositamente creati dal sapore medioevale.

Venerdì 11 settembre

ore 19.00 Verso Nostra Signora in sul lito Adriano tra storia e leggenda

visita guidata a cura di Marianna Zecchini – Segue momento letterario Il cantiere di Dante di Ermanna Montanari e Marco Martinelli curato da Alessandro Renda del Teatro delle Albe

ore 20.30 A Convito con Dante

Momento conviviale con gli chef di RavennaFood. Menù proposto dallo chef Matteo Salbaroli de L’Acciuga Osteria c/o Chalet dei Giardini Pubblici. Per prenotazioni: tel.

0544.212713

ore 21.30 E quindi uscimmo a riveder le stelle a cura de Il Planetario

Sabato 12 settembre

ore 8.00 Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda

visita guidata a cura di Cristiana Zama

Segue colazione presso L’Alighieri con momento letterario La speranza de l’altezza curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

ore 10.30 Se Dante non fosse stato a Ravenna

visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

ore 11.00 Francesca da Polenta “da peccatrice lussuriosa a eroina della libertà”

visita guidata a cura di Manuela Farneti

dalle ore 12.30 A Convito con Dante

Momento conviviale con gli chef di RavennaFood. Menù proposto dallo chef Marco Guerrini c/o Ristorante Cabiria, Via Filippo Mordani 8. Per prenotazioni: tel. 0544.35060

ore 15.30 Lungo il Lamone con Dante visita guidata a cura di Monica Buldrini a seguire Dante in Romagna, incontro con gli autori Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi

presso il Museo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo

ore 16.00 L’amore e il cielo di Saturno

visita guidata a cura di Adriana Parrilli

ore 16.30 Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

visita guidata a cura di Serena Zecchini

ore 17.00 Sulle tracce di Dante Uomo

visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

ore 18.00 Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana

visita guidata a cura di Angela Izzo

A conclusione incontro con il visual artist Enrico Mazzone per ammirare l’opera monumentale sulla Divina Commedia in corso di realizzazione presso il Mercato Coperto cui seguirà l’aperitivo “Di-vino” con momento letterario Tenere altro viaggio: Dante è la strada curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

Domenica 13 settembre

dalle ore 12.30 A Convito con Dante

Momento conviviale con gli chef di RavennaFood. Menù proposto dallo chef Matteo Salbaroli c/o Cucina del Condominio, Via Guglielmo Oberdan 36. Per prenotazioni:

tel. 327.6803847

ore 15.30 Fra arte e natura con Dante

visita guidata in bicicletta a Classe a cura di Manuela Guerra

ore 16.00 Dante tra politica e teologia

visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

ore 16.30 L’Amor che move il Sole e le altre Stelle

visita guidata a cura di Roberta Zanutto

ore 17.00 I luoghi danteschi dell’ultimo esilio

visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli con momento letterario Dove le stelle son più tarde

curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

dalle ore 19.30 A Convito con Dante

Momento conviviale con gli chef di RavennaFood. Menù proposto dallo chef Mattia Borroni presso Ristorante Alexander – Via Bassa del Pignataro 8. Per prenotazioni: tel. 0544.212967

Per informazioni: cell. 339.3852304 – ilcamminodidante@yahoo.it – facebook.com/incontroadante

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate su eventbrite.it o contattando direttamente la guida.

Il Cammino di Dante è un’associazione che vanta tra i propri soci sedici guide turistiche indipendenti di Ravenna ed è nata nel 2012 grazie ad una passione condivisa per Dante Alighieri, tra amanti di trekking e studiosi della Divina Commedia con il desiderio di far conoscere il panorama naturalistico del viaggio di Dante, protagonista in alcuni canti della Commedia, ridando lustro al nostro patrimonio paesaggistico trasmettendo emozioni ed offrendo nuove memorie a questi luoghi a volte dimenticati o nascosti.