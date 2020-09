Faenza. Confronto tra commercianti e candidati a sindaco

Le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio e del turismo hanno incontrato, nella giornata di ieri, i quattro candidati alla carica di Sindaco di Faenza per discutere del documento incentrato sui temi di interesse per le proprie basi associative. L’incontro ha visto la partecipazione degli organi dirigenti delle due Associazioni.

Il documento in discussione, in allegato, indirizzerà le richieste di Confesercenti e Confcommercio al futuro Sindaco e alla Amministrazione Comunale poiché indica gli obiettivi di sviluppo per la città di Faenza nei prossimi anni. Una sintesi video del confronto sarà disponibile nei siti web e nelle Pagine Facebook delle due Associazioni del Commercio.