Dopo 13 anni da dirigente scolastica Daniela Geminiani va in pensione. Il saluto dell’amministrazione lughese

Lo scorso primo settembre è andata in pensione Daniela Geminiani, storica dirigente scolastica degli istituti lughesi. Martedì 8 settembre il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi l’hanno incontrata per salutarla e ringraziarla a nome di tutta l’Amministrazione comunale per quanto fatto in questi anni.

“Daniela è stata un punto di riferimento per tanti insegnanti e studenti, che ancora la ricordano con affetto e questo testimonia la passione con cui ha sempre svolto il suo lavoro – dichiarano Davide Ranalli e Luigi Pezzi -. Un impegno che ha sempre portato avanti per il futuro dei ragazzi, per il territorio. In questi anni la scuola ha affrontato diversi cambiamenti, negli ultimi mesi proprio il mondo scolastico ha vissuto una situazione inedita, con la chiusura delle scuole e la didattica a distanza. Daniela Geminiani è sempre stata capace di adattarsi a questi cambiamenti”.

Daniela Geminiani dal 2019 è stata dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Lugo 2, mentre precedentemente era in servizio a Lugo 1. In totale Daniela Geminiani ha svolto il ruolo di dirigente scolastica per 13 anni.