Lirica: in piazza Nenni a Faenza appuntamento con “La serva padrona”

A Faenza un accattivante appuntamento con la lirica è in calendario giovedì 10 settembre, alle 21, in Piazza Nenni (ex Molinella), dove verrà eseguita in forma di concerto “La Serva Padrona“, capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736), opera nata come intermezzo buffo e divenuta nel tempo celeberrima ed eseguita in tutto il mondo. Una pagina del Settecento che stupisce per modernità, caratterizzazione psicologica dei personaggi e scorrevolezza della partitura: un’opera con cui Pergolesi, morto appena 26enne, tracciò un segno indelebile nella storia della musica, capace di anticipare la grande tradizione della commedia italiana, il gioco degli equivoci, l’inversione dei ruoli sociali ed in particolare la dialettica tra servo e padrone, tradotta romanticamente in una storia d’amore, seppur inverosimile.

A far rivivere la spassosa vicenda di Serpina e Uberto, i due personaggi protagonisti, sarà l’Orchestra Corelli di Ravenna diretta da Chiara Cattani (al clavicembalo), con le brillanti voci di Jennifer Turri (soprano, nel ruolo di Serpina) e Gianandrea Navacchia (basso, nei panni dell’anziano Uberto). Il programma comprende anche altre due composizioni per orchestra di G.B. Pergolesi:l’Ouverture dall’Intermezzo “Lo frate ‘nnammurato” e il Moderato, primo movimento dalla Sonata n. 1 in sol maggiore, che precederanno rispettivamente il Primo e il Secondo Intermezzo de “La serva padrona”.

“Il rinnovato allestimento di Piazza Nenni, autentico salotto sotto le stelle nel cuore di Faenza, garantirà lo svolgimento dello spettacolo in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria anti-Covid”, affermano gli organizzatori.

L’iniziativa, che segna un nuovo prezioso traguardo nella collaborazione artistica ormai pluriennale tra l’Associazione Musicale “Fattorini” e La Corelli, è sostenuta dal Comune di Faenza – Assessorato alla Cultura, Unione della Romagna Faentina, BCC ravennate forlivese & imolese, Palumbo Agenzia Viaggi e Turismo, Ottica Scipi.

La biglietteria sarà aperta il 10 settembre dalle ore 20,15.

Ingresso (posto unico non numerato):

intero € 8; ridotto € 5 per le persone under 26 e over 65.

Gratuito per i Soci dell’Associazione “G. Fattorini” e i minori di 14 anni.

Info: tel. 0546 614676 – 338 104 7968.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà recuperato in altra data.