Lunghe file per il sierologico a Marina Romea, senza riuscire a farlo: “Pessima organizzazione del servizio”

Le tipologie di test per scoprire se si ha il Covid sono una gran risorsa. Se cerchiamo su internet, nel sito dell’AUSL riguardo l’esame sierologico per il coronavirus, troviamo: “Rivolgiti alla clinica mobile per eseguire il test sierologico COVID-19: è veloce e non invasivo. L’esame rapido, tramite digitopuntura, consente di misurare la presenza di anticorpi IgG e IgM nel nostro sistema immunitario come risposta all’infezione da SARS-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19. Il costo è di 10 Euro”.

Il giorno 31 agosto mi sono recato a Marina Romea per fare il test sierologico e, dopo lunghe attese (superiori alle quattro ore e mezza), sono stato rispedito a casa. Ebbene sì, arrivato lì di prima mattina, mi è stato consigliato di tornare un po’ più tardi per evitare di perdere tempo, quindi, giunto alle 12.15, mi sono messo in fila. L’orario di “chiusura” era scritto, peccato che non fosse della grandezza adatta e nemmeno in una posizione “strategica”, così da poter essere letto da tutti. Dopo una lunga, infinita coda, oramai arrivato in procinto del mio turno, sono stati consegnati gli ultimi moduli.

Infatti, attorno alle 16.45 la polizia municipale è intervenuta, con l’utilizzo di una discutibile dialettica, per segnalare la chiusura del servizio. Ci tengo a sottolineare che molti non hanno né mangiato né si sono idratati (se non per mezzo della pioggia..) per il corso di tutta la fila. Chi si è disturbato a pensare alle persone in attesa di tutte le età, dai bambini fino ad arrivare ai più anziani? Non gli agenti della Polizia Municipale che, arrivati mezz’ora prima dell’annuncio della chiusura, hanno sostato all’interno del proprio veicolo, riparati dalla pioggia e dal freddo. Non i volontari che non sono stati in grado di adempiere interamente all’impegno civile, essendo anche la tutela dei cittadini un dovere civile.

Tramite una misura un pochettino più accorta del rapporto tamponi/civili in fila, infatti, molti avrebbero potuto evitare la ancora lunga coda. Ci tengo a sottolineare che quello di essere sottoposti ad un tampone non è né un piacere né una carineria e non è nemmeno gratis, ma serve per poter riuscire a salvaguardare in primo luogo la vita dei più fragili, visto che statisticamente parlando è indispensabile per contenere i bilanci di infezioni e morti (rialzatisi a causa del non del tutto adeguato senso civico della popolazione nella sua interezza).

Quindi segnalo l’accaduto con la speranza di poter usufruire di un servizio meglio organizzato, che disponga di una comunicazione più chiara e di una accortezza più sollecita.

Nicolò Mascia