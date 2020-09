Scoperto da dente Dna Neanderthal di 80mila anni fa: nel team Stefano Benazzi, professore a Beni Culturali di Ravenna

Come riporta una nota dell’Ansa, analizzando un molare scoperto nel 2007 nella grotta di Stajnia. in Polonia, è stato possibile scoprire del Dna che risale a 80mila anni fa. Un traguardo davvero importante per fare luce su un periodo della storia dell’uomo di Neanderthal rispetto al quale oggi c’è un numero limitato di reperti studiati dal punto di vista genetico. Lo studio che rivela la scoperta, pubblicato su ‘Scientific Reports’ rivista del gruppo ‘Nature’, è coordinato dalla professoressa Sara Talamo del dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna. “Si tratta – spiega la professoressa – di un reperto rinvenuto in un sito archeologico impegnativo, questo studio rappresenta un grande esempio di come l’orologio genetico molecolare possa essere incredibilmente efficace per definire cronologie che vanno oltre 55mila anni fa”.

Con lei, oltre a studiosi tedeschi e polacchi, ha collaborato anche Stefano Benazzi, professore al dipartimento di Beni culturali che ha sede a Ravenna e Coordinatore del Corso di Dottorato in Beni culturali e ambientali. “La morfologia del dente è tipica dell’uomo di Neanderthal, confermata anche dall’analisi genetica – afferma – lo stato di usura della corona fa pensare che sia appartenuto ad un adulto”.

Qui lo studio completo su Nature: https://www.nature.com/articles/s41598-020-71504-x

Stefano Benazzi

Stefano Benazzi è Professore Ordinario di Antropologia Fisica, specializzato in Osteoarcheologia e Paleoantropologia. Dal 2017 coordina un progetto ERC-consolidator (n. 724046 – SUCCESS) il cui obiettivo è quello di capire quando l’uomo moderno sia arrivato nell’Europa meridionale, i processi bio-culturali che hanno favorito il suo successo adattativo e le cause che hanno portato all’estinzione del Neanderthal. Dirige il Laboratorio di Osteoarcheologia e Paleoantropologia – BONES Lab, e i suoi campi di ricerca comprendono lo studio anatomico dei resti umani provenienti da contesti forensi e archeologici, utilizzando approcci scientifici che permettono di ricostruire, per esempio, il profilo demografico della popolazione, lo stile di vita e le condizioni di salute. Compie studi che riguardano l’evoluzione dell’uomo, ed è particolarmente interessato a sviluppare e applicare metodi digitali ai fini della ricostruzione di resti ossei frammentati, analisi morfometriche dei resti scheletrici e dentali, e comprendere il rapporto tra funzione e morfologia nei denti di primati umani e non-umani.