Trasporto scolastico nel cervese: potenziate le linee con 10 autobus in più. Obbligo di mascherina

Il 14 settembre inizia l’anno scolastico e l’Agenzia Mobilità Romagnola che gestisce il trasporto pubblico e l’Amministrazione comunale di Cervia hanno attivato tutte le misure previste dalle linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Gli autobus potranno trasportare l’80% degli utenti rispetto ai loro posti disponibili. Gli utenti all’interno dell’autobus dovranno obbligatoriamente portare la mascherina. Alle fermate per quanto riguarda gli imbarchi bisogna mantenere il distanziamento. Per garantire il servizio a tutti, considerata la riduzione di posti, dal Comune di Cervia fanno sapere che sono state potenziate le linee del territorio, aumentando il numero di autobus di 10 unità.

Il Delegato ai trasporti Claudio Lunedei ha dichiarato: “L’impegno dell’Agenzia Mobilità Romagnola e dell’amministrazione comunale è quello di garantire il servizio e la sicurezza a tutti gli studenti nel rispetto delle norme anti Covid. E’ stato potenziato il numero degli autobus a fronte della riduzione del numero dei posti disponibili per singolo mezzo. Confidiamo nello scrupoloso rispetto delle regole per non creare difficoltà, disagi e potenziali situazioni di rischio”.

Queste le linee dell’anno scolastico 2020-2021 con i rispettivi potenziamenti:

Linea 126

ANDATA da Cervia Ovest (ore 7.25) per Cesenatico Scuole (ore 7.51)

RITORNO da Cesenatico Scuole (ore 13.05) per Cervia Est (ore 13.31)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 241

ANDATA da Cervia Ovest (ore 7.05) per Cesena Punto Bus (ore 7.35)

RITORNO da Cesena Punto Bus (ore 13.20) per Cervia Est (ore 13.51)

RITORNO da Cesena Punto Bus (ore 14.30) per Cervia Ovest (ore 15.03)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 250

ANDATA da Savio di Ravenna (ore 7.02) per Cesena Punto Bus (7.40)

RITORNO da Cesena Punto Bus (ore 13.20) per Castiglione di Cervia (ore 13.50)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 4

ANDATA da Savio di Ravenna (Bar Cenni) (ore 6.55) per Ravenna FS (ore 7.30) e poi

ITIS (ore 7.40)

ANDATA da via Marabina Ponte Nuovo ore 7.04 per Ravenna FS (ore 7.30)

RITORNO da ITIS (ore 13.00) per Classe (ore 13.30)

RITORNO da ITIS (ore 14.00) per Classe (ore 14.30)

2 mezzi aggiuntivi

Linea 149

ANDATA da Ravenna (ore 6.30) via Castiglione per Cesena (ore 7.25)

RITORNO da Cesena (ore 13.25) per Castiglione di Cervia (ore 13.47)

RITORNO da Cesena (ore 14.20) per Castiglione di Cervia (ore 14.42)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 222

ANDATA Cervia (ore 7.20) Savio di Cervia — Savio di Ravenna — Terme di Cervia

Cervia (ore 7.56)

RITORNO Cervia (ore 13.10) — Terme di Cervia — Savio di Cervia — Savio di Ravenna —

Milano Marittima — Cervia (ore 14.00)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 224

ANDATA Cervia (ore 7.15) —Tagliata — Pinarella — Cervia (ore 7.52)

RITORNO Cervia (ore 13.10) — Pinarella —Tagliata — Cervia (ore 13.42)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 251

ANDATA Cervia (ore 7.11) — Castiglione di Cervia Pisignano — Villa Inferno — Cervia

(ore 8.00)

RITORNO Cervia (ore 13.10) — Villa Inferno — Pisignano — Castiglione di Cervia

Cervia (ore 13.48)

1 mezzo aggiuntivo

Linea 278

ANDATA Cervia (ore 7.15) Savio di Cervia — Castiglione di Cervia Tantlon —

Pisignano — Mensa — Castiglione di Ravenna (ore 8.00)

RITORNO Castiglione di Ravenna (ore 13.15) — Mensa — Pisignano Tantlon

Castiglione di Cervia — Savio di Cervia — Cervia (ore 14.03)

1 mezzo aggiuntivo