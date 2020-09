Alvalenti al Teatro Comunale di Conselice agli “Incontri-conversazioni con gli attori”

Secondo appuntamento della rassegna “Incontri-Conversazioni con gli attori” al Teatro Comunale di Conselice, in Via Selice 127 alle ore 21.00, promossa dal Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume e realizzata in collaborazione con il Comune di Conselice.

Giovedì 10 settembre ritorna Alessandro Valenti, in arte ALVALENTI, umorista, pittore, scrittore e attore. Sardo di nascita, arriva a Siena da bambino e proprio in questa città affina la sua indole di umorista grafico. Nel suo ostinato tentativo di essere presente nel panorama umano del suo tempo, è riuscito nella difficile impresa di portare la sua arte dalla strada al palcoscenico, facendo del disegno umoristico un’originale forma di spettacolo che lo ha portato in teatro ed anche alla televisione nazionale come “poeta graficomico” (Zelig Off e Zelig Canale 5, Disney Channel).

L’incontro intitolato “Storia di un poeta e della sua lavagna” consente all’artista di proporsi in una veste più libera e naturale, di svelare alcuni trucchi del mestiere del “disegnatore umorista”, dando vita a vignette parlanti e coinvolgere gli spettatori in un magico mondo nel quale parole, segni ed emozioni si trasformano in disegni e improvvisazioni teatrali. E’ una serata adatta a tutte le età, lo consigliamo anche ai ragazzi, che suggerisce l’importanza di “guardare oltre e altro”.

La leggerezza, l’abilità esecutiva in diretta, il tono semiserio con cui Alvalenti esplora il cosmo con i suoi pennarelli, con temi variegati e scomposti, l’autoironia e il sense of humour sono gli ingredienti della sua arte. Con semplicità apparente, crea realtà in perenne trasformazione, popolate dalla bellezza della natura nelle sue svariate e confluenti forme animali e vegetali, compresi gli umani, visti sempre con una punta di comicità, ma a volte sfiorando la poesia.

Il pregio di questo progetto è portare agli altri il proprio sapere (in questo caso il gesto creativo) creando in diretta, scardinando l’aura sacra dell’artista che solitamente, mentre esegue la sua opera è da solo. L’atmosfera colloquiale è sicuramente la chiave per arrivare a educarci all’arte, rendendola naturale e necessaria nonché accessibile nelle sue molteplici sfaccettature e nella sua finalità.

Oggi Alvalenti vive a Malta ed espone le sue opere presso Alvalenti Atelier nel centro storico di Birgu (Malta). Alvalenti ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali e le sue opere sono esposte in varie collezioni private in Italia e all’estero.

Inizio spettacoli: ore 21.00. Saranno rispettate le norme di sicurezza anticontagio. Ingresso consentito solo con mascherina e all’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37.5.

Contatti: https://www.comune.conselice.ra.it Ufficio cultura tel. 0545 – 986921

Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore: https://www.labottegadelbuonumore.it email: spettacoli@labottegadelbuonumore.it Prenotazioni obbligatorie cell. 353-4045498.