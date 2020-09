Ancora proteste dei genitori alla scuola Torre di Ravenna: nessuna “accoglienza” per i bimbi di prima

Dopo le proteste dei genitori per lo spostamento di due classi quarte dalla scuola primaria Torre di via Pavirani, alla primaria Camerani di via Bargigia – comunicato all’ultimo momento e senza alcun confronto – in pochi giorni la dirigente scolastica dell’I.C. San Biagio di Ravenna, Angela Graziani, si trova a fronteggiare altre proteste, questa volta di genitori scontenti delle decisioni organizzative prese dall’istituto per affrontare il primo giorno di scuola degli alunni di prima elementare.

Stiamo parlando di bambini di 6 anni nel migliore dei casi (alcuni potrebbero compierli da qui a dicembre), che l’ultima volta che hanno visto un’aula scolastica è stato a fine febbraio, e frequentavano la materna. Se il rientro il 14 settembre sarà per tutti carico di emozioni e paure, lo sarà ancor di più per chi è più piccolo, meno preparato, non conosce gli ambienti, i docenti a cui verrà affidato e i compagni di classe.

Per questo abitualmente, agli alunni di prima elementare viene riservata la cosiddetta “accoglienza”: un ingresso posticipato rispetto al resto degli alunni, con ritrovi all’interno degli spazi della scuola, dove ricevere il benvenuto dagli alunni “più vecchi”, per poi essere accompagnati in classe dai genitori e dalle maestre e gestire la separazione dalle famiglie con calma. Ogni scuola trova le sue formule, ma nella sostanza tutte mettono in atto una qualche forma di “ambientamento” dei bambini all’interno della scuola.

È comprensibile che la pandemia e le norme necessarie al contenimento dei contagi abbiano spazzato via tutto questo: non è possibile che gli adulti entrino negli istituti, né che studenti di classi diverse possano incontrarsi; non è possibile prendersi per mano, né per le maestre abbracciare i nuovi alunni più recalcitranti e piangenti.

Nella quasi totalità degli istituti comprensivi cittadini sentiti da Ravennanotizie però, sono state previste modalità dedicate di ingresso per gli alunni di prima: c’è chi ha posticipato l’accesso a scuola tra le 9.30 e le 10.30 e chi l’ha previsto dal giardino della scuola, in modo da creare un graduale passaggio dalle famiglie alle maestre. Niente di tutto questo toccherà invece agli alunni delle tre prime della scuola elementare Torre, e i genitori, che si son visti comunicare l’ingresso alle 8.30, hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica, chiedendo di ripensare alle modalità di ingresso del primo giorno, magari prevedendo un accesso dal giardino, luogo all’aperto e che permette il distanziamento, dove poter gestire in modo meno traumatico l’inizio dell’anno scolastico.

Durante le riunioni tra maestre e genitori avvenute nei giorni scorsi, per altro, alle famiglie dei bambini che frequenteranno la Camerani (l’altra primaria del Comprensivo San Biagio) era stato prospettato l’ingresso alle 9.30 dal grande giardino che circonda la scuola. Poi il dietro front anche per loro: tutti gli ingressi, seppur scaglionati da vari accessi, avverranno tra le 8.15 e le 8.30, sia per i bambini del primo anno che per quelli degli anni successivi.

La mail, inviata martedì 8 settembre, non ha ricevuto alcuna risposta e non è stato possibile rintracciare la dirigente per avere chiarimenti.