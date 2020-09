Cambio del Comandante al 15° Stormo di Cervia. Sindaco Medri: “Realtà preziosa per la salvezza di vite umane”

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato il Colonnello Pilota Diego Sismondini il quale passa a ricoprire altro incarico e il Colonnello Pilota Giacomo Zanetti, che subentra al suo posto al Comando del 15° Stormo di Cervia. All’incontro era presente anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi.

Il Sindaco ha ringraziato il Colonnello Sismondini per il lavoro svolto con alta professionalità e per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l’amministrazione, le altre istituzioni e realtà del territorio. Al Colonnello Zanetti ha rivolto un caloroso benvenuto a nome di tutta la città, rinnovando la più sincera stima e fiducia nel rapporto di collaborazione reciproca con l’aeroporto San Giorgio intrapreso da molti anni, nel rispetto delle esigenze dell’aerobase e della vita civile e sociale della comunità.

Il Sindaco inoltre ha evidenziato come l’attività del 15° stormo sia particolarmente preziosa per la salvezza delle vite umane nelle operazioni di soccorso per la ricerca di dispersi, per il trasporto sanitario d’urgenza, per l’attività degli incendi boschivi. La presenza dell’Aeronautica fa parte del nostro tessuto e vive di un’interazione fattiva, sensibile alle diverse realtà del territorio cervese.