Il centro diurno per disabili è un servizio socio-sanitario con carattere semiresidenziale che, nelle ore diurne, ospita soggetti disabili che hanno una compromissione dell’autonomia, tale da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana. Al loro interno si lavora per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e per promuoverne e svilupparne le loro potenzialità residue, nonché favorirne forme di socializzazione. Vi si svolgono varie attività, sulla base di progetti individuali elaborati sui bisogni della singola persona. È facilmente comprensibile come una prestazione di questo genere costituisca non soltanto un’opportunità fondamentale per il disabile ma anche un indispensabile sostegno per le famiglie. Tutto questo, a causa della pandemia e del lockdown, che ha costretto alla chiusura anche i centri diurni, è venuto meno, facendo letteralmente precipitare nello sconforto tantissimi genitori di persone con disabilità, che si sono all’improvviso trovati soli a gestire i propri figli. Le Linee guida che hanno consentito poi la riapertura delle strutture, approvate dalla Giunta Bonaccini nell’ambito del Piano regionale per la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, hanno dato naturalmente priorità alla sicurezza di utenti, famiglie ed operatori, prevedendo misure come la riorganizzazione degli spazi interni, il rispetto delle norme igieniche e di sanificazione, l’utilizzo delle mascherine, l’esecuzione di test sierologici, la predisposizione di turni di frequenza differenziati ed infine la previsione di un progetto personalizzato concordato con l’utente e la famiglia. Di queste problematiche parliamo con Cristian Rivalta, Vice Presidente della Cooperativa Sociale ravennate “La Pieve”.

L’INTERVISTA

Quali sono le attività che svolgete nella vostra sede?

“La nostra cooperativa, da oltre 30 anni nel territorio di Ravenna e Ferrara, opera per il miglioramento ed il mantenimento della qualità della vita e per lo sviluppo delle autonomie individuali e sociali delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio. Per rispondere ai diversi bisogni delle persone e delle loro famiglie, la cooperativa offre servizi differenziati, diurni, residenziali o occupazionali, che valorizzano le varie fasi di vita attraverso la presa in carico assistenziale, sociale e lavorativa, anche attraverso la gestione di percorsi tra loro integrati. Oggi la cooperativa gestisce un sistema di servizi che comprende le seguenti tipologie: sette Centri Residenziali, Centri Socio Riabilitativi, Gruppi Appartamento, Casa Famiglia; otto Centri Diurni, Socio-Occupazionali; un Centro Diurno per minori; un Servizio di Prolungamento Orario”.

Come sono cambiati gli obiettivi perseguiti dalla vostra associazione nel corso degli anni?

“La cooperativa è diventata una grande realtà sociale del territorio, siamo circa 200 soci. Ci siamo impegnati ad adattarci alle richieste delle famiglie delle persone a noi affidate, strutturando le risposte più consone ai loro bisogni. La nostra cooperativa svolge mansioni di tipo riabilitativo assistenziali e percorsi organizzati verso l’inserimento lavorativo ed occupazionale. La mission che ci vantiamo di portare avanti è orientata al benessere di tutte le persone che ci sono affidate e in ottica di rete collaboriamo con diversi consorzi, associazioni e soggetti del territorio con l’intento di garantire sempre un servizio di qualità”.

In che maniera avete gestito l’emergenza Covid? Cosa avete fatto per stare vicini ai vostri “assistiti”?

“La pandemia ci ha colto di sorpresa e colpiti come tutti. Premesso che le strutture residenziali hanno continuato indefesse a svolgere i servizi riabilitativi, con la difficoltà della chiusura verso l’esterno, ci siamo trovati a ristrutturare i calendari, le agende, spiegando all’utenza che non si poteva andare al lavoro oppure al centro diurno. Da subito abbiamo adottato i protocolli necessari per svolgere le attività in sicurezza nel rispetto delle persone residenti e degli operatori. Nei centri residenziali abbiamo organizzato dei percorsi ludico-ricreativi a supporto della normale attività proposta. Nei centri diurni abbiamo avuto un contatto costante telefonico con le famiglie, sfruttando le tecnologie moderne di video chiamate e messaggistica, sono stati proposti dei “percorsi a distanza”. Per esempio attività ludico motorie intese come compiti a casa; video chiamate di gruppo e attività da svolgere a distanza. Il tutto coordinato dalla cabina di regia dei nostri coordinatori di servizio e dalle coordinatrici pedagogiche. Il plauso e il nostro ringraziamento è rivolto a tutti gli operatori che quotidianamente svolgevano e svolgono il loro dovere, a quanti si sono resi disponibili a sopperire alle emergenze”.

In che modo avete riaperto dopo il lockdown? Qual è il protocollo che avete adottato?

“Innanzitutto rispettando le regole e le disposizioni proposte dai Servizi Sociali, poi abbiamo proposto all’Ausl di Ravenna dei progetti mirati, concordati in rete con gli altri servizi gestori. Con i protocolli proposti abbiamo contingentato le attività in gruppi omogenei con operatori e locali dedicati. Particolare attenzione è rivolta nella disinfezione degli stessi che occupano una parte importante dell’attività. Nonostante le mascherine abbiamo continuato a svolgere le nostre mansioni con il “sorriso”.”

A distanza di tempo dopo il riavvio della vostra attività, quali sono i risultati raggiunti? Sentite concretamente di aver messo in atto tutte le dovute precauzioni per riprendere in sicurezza?

“Siamo contenti di essere riusciti ad offrire una risposta sufficientemente adeguata alla quasi totalità delle famiglie. Ci rendiamo conto che le proposte contingentate differiscono dalle comuni attività proposte, ma il momento che stiamo vivendo non è “normale”. C’è ancora qualche famiglia che per timore preferisce, complice l’estate, non far frequentare il proprio parente alle attività proposte. Risulta, però, difficoltoso inserire successivamente persone esterne nei gruppi già costituiti. Nei centri residenziali si cominciano a svolgere uscite mirate ed attività extra per supportare la vita quotidiana; ci siamo resi conto, inoltre, che avendo rallentato e proposto minori stimoli, in generale, alcuni utenti ne hanno tratto giovamento; un pensiero in quella direzione per alcuni sarà proponibile anche in futuro; ma ci stiamo preoccupando di trovare le migliori soluzioni per il ritorno alle attività quotidiane, come andare al lavoro, prendere un caffè, andare in palestra”.

A cura di Mirella Madeo