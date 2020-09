A Ravenna torna il Bike Sharing, il servizio di bici condivise utilizzabile per viaggi di prossimità.

Saranno 285 le biciclette a noleggio “rosse fiammanti” in giro per Ravenna e per i lidi ravennati grazie al nuovo servizio di bike sharing della rete Velospot (maggiore operatore svizzero nel settore).

A metà maggio la RTI FREEBIKE, formata dall’impresa 3BIXI SRL di Trento e dall’impresa INTERMOBILITY S.A di Bienne, ha vinto l’appalto del Comune di Ravenna da 165.788 Euro e dovrebbero terminare nelle prossime settimane i lavori di installazione della segnaletica verticale e orizzontale per delimitare le stazioni destinate al posizionamento delle “biciclette condivise” sia in città che nei lidi.

Dopo le gialle Obike di qualche anno fa, quindi, i ravennati potranno viaggiare sulle biciclette rosse della Velospot (240 a pedalata muscolare e 45 elettriche, a pedalata assistita).

In particolare le bici elettriche potranno essere prese e riconsegnate solo nelle stazioni a loro dedicate, presenti a Ravenna, in Piazzale Aldo Moro, a Marina di Ravenna, in Piazza Piloti del porto, a Porto Corsini in Via Terzo Sirotti 39, a Ravenna in Largo della strada romana (Parco archeologico) o a Classe in Via Classens 94 (Museo Classis Ravenna).

Per poter utilizzare le bici della Velospot sarà necessario registrarsi all’app Velospot, iscriversi alla piattaforma, come spiegato nel sito di velospot : le biciclette potranno essere noleggiate in numerose stazioni di prestito con una tessera registrata a nome dell’utente e che permette di aprire il lucchetto corrispondente. Il prestito si concluderà non appena la bicicletta sarà nuovamente depositata e chiusa con il lucchetto in qualsiasi stazione di prestito che appartiene alla rete. Gli utenti potranno scegliere l’Abbonamento da 30 minuti, giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

“La mobilità sostenibile è una delle grandi sfide che le amministrazioni comunali devono affrontare e questo investimento da parte del Comune di Ravenna sulla micro-mobilità, va in questa direzione – commenta l’assessore ai trasporti e allo sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani -. I cittadini utilizzano sempre più le biciclette e quindi questo nuovo servizio del Comune sarà utile sia ai residenti che ai turisti, anche perchè le bici a pedalata assistita avranno delle stazioni sia nei lidi ( Marina di Ravenna e Porto Corsini) che a Classe ( nei pressi del Museo Classis Ravenna).