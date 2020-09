“La dama del settecentenario” di Nello Agusani, un noir ravennate fra Dante, l’Islam e il politicamente corretto

Sta riscuotendo un certo interesse a Ravenna l’ultimo romanzo poliziesco di Nello Agusani “La dama del settecentenario”, freschissimo di stampa per le Edizioni del Girasole. Martedì scorso 8 settembre il libro è stato presentato al Bagno Nautilus di Punta Marina davanti a un folto pubblico, con la partecipazione dell’autore coadiuvato dal professor Luciano Fuschini – che ha scritto l’introduzione al libro di Agusani sul rapporto fra Dante e l’Islam – e di Franco Costantini, che ha letto alcuni passi del libro e soprattutto ha deliziato i presenti con i suoi giochi di prestigio con le parole, dimostrando come – nomen omen – Nello Agusani non potesse che fare nella vita l’insegnante (ora in pensione) e lo scrittore di noir in cui egli fa scorrere il sangue. Agusani è autore anche di molti testi scolastici, nonché animatore del popolare circolo I Mulner di via Lametta a Ravenna.

“La dama del settecentenario” è il terzo volume della collana dantesca del Girasole “Fuori dalla selva” e reca anche una postfazione di Ivan Simonini che racconta un gustoso antefatto che si ricollega quasi come contrappasso al romanzo di sangue di Agusani. Infatti, Simonini racconta della burla messa in atto dall’avvocato Vincenzo Strocchi che più di 30 anni fa inscenò un finto attacco islamista alla Tomba di Dante per far pagare al poeta e ai ravennati che ne ospitano le spoglie l’infamia di avere offeso e dileggiato il profeta nella Divina Commedia (l’avvocato chiedeva al Sindaco di allora una sorta di abiura di Dante).

Al centro del romanzo di Nello Agusani – ambientato nell’attualità, con tanto di Covid 19, il racconto prende le mosse dal 18 maggio, primo giorno di fine della quarantena per milioni di italiani – c’è l’operazione DA.MA. (Dante e Maometto) condotta dalle Forze dell’Ordine proprio per sventare un paventato attacco jihadista al sacello del Morigia. Al centro dell’operazione c’è il Commissario Matteucci, che era già stato protagonista del precedente noir dell’autore, pubblicato 9 anni fa con il titolo Doppio delitto alla “Bassona”.

Il Commissario nel frattempo ha fatto un salto di carriera ed è diventato vice Questore. Appena tornato a Ravenna da Bologna, si trova di fronte il caso della minaccia di attentato alla Tomba di Dante. Stavolta non si tratta propriamente di una burla ad opera di un colto e bizzarro borghese ravennate, perché scorre letteralmente il sangue. E la vicenda si dipana fra visite in moschea, interrogatori di magrebini e nigeriani, immigrati borderline e in odore di malaffare e radicalismo religioso, toccando i pregiudizi e i temi caldi dell’attualità politica in cui il sovranismo e la xenofobia di certi ambienti politici condizionano il milieu culturale e politico, oltre che per certi versi l’indirizzo della stampa e l’azione delle forze preposte alla sicurezza.

Ma alla fine… beh, alla fine si suppone vinceranno i buoni, secondo il “politicamente corretto” e la corrente che gli avversari definiscono “buonista”, alla quale lo scrittore sicuramente s’iscrive. Insomma tutto ritorna al proprio posto. Rivelare di più non è possibile.

Nel romanzo di Agusani c’è l’intreccio noir che certo suscita interesse. C’è l’attualità, con il Covid e con i risvolti culturali e politici di cui abbiamo accennato. Tanto più significativi nel mentre siamo entrati nel Settimo Centenario Dantesco (e proprio per questo il romanzo sembra quasi un instant book anche se la stesura è iniziata due anni fa). E naturalmente c’è Ravenna, con i suoi luoghi e alcuni personaggi archetipici, a partire dai ‘mitici’ frequentatori della piazza.