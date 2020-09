La Fiera di Faenza riparte a settembre con tre appuntamenti a ingresso gratuito

Anche la Fiera di Faenza, dopo l’annullamento di tutti gli eventi primaverili, fra cui Momevi Mostra Agricoltura, a settembre riparte con tre appuntamenti in calendario, tutti a ingresso gratuito.

Naturalmente saranno osservate tutte le raccomandazioni per il contenimento del contagio: distanziamento, gel igienizzante a disposizione, mascherina per espositori e visitatori. Si parte domenica 13 settembre con Ieri l’Altro, il mercato di antiquariato e brocantage che negli anni ha consolidato la sua posizione fra gli appuntamenti di antiquariato mensili in Romagna.

Per questa prima edizione di ripartenza verrà utilizzata tutta l’area esterna della fiera. Gli spazi espositivi sono sold out ta tempo e c’è attesa anche da parte del pubblico appassionato di antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo. Ingresso gratuito ore 9-18. Il weekend successivo, sabato 19 e domenica 20 settembre, è la volta di Faenza Benessere Festival. Già programmato ad aprile e poi sospeso per i motivi noti a tutti, il festival, giunto alla settima edizione, propone prodotti, accessori, alimentazione, integratori, erboristeria, cosmesi, editoria per il benessere e la salute naturale. Settembre è il mese ideale per rinforzare le difese immunitarie; uno stile di vita in armonia con corpo, mente e spirito produce una buona condizione psicofisica che aiuta a proteggerci da malattie e infezioni.

Ad arricchire di contenuti l’offerta commerciale contribuiscono un ricco programma di conferenze su temi olistici: crescita personale, olii essenziali, psicosomatica, medicina tibetana, riflessologia e yoga facciale, numerologia, alchimia, musicoterapia mentre l’area experience è a disposizione di chi desidera sperimentare in fiera alcune discipline fra cui yoga, qi gong, pilates e danze orientali.

Infine per bambini e famiglie la Piazza del Gioco a cura della Coop Kaleidos con laboratori di costruzione e giochi in legno tradizionali, area giochi cooperativi, architetture in legno, giochi di ingegno, editoria specializzata di gioco e pedagogia.

L’ingresso a Faenza Benessere, novità 2020, è gratuito. Orari di apertura Sabato ore 9.90-21 domenica ore 9.30-19. Info e programma www.faenzabenessere.com

Domenica 27 settembre il mese si conclude con Affari Privati, il mercatino di articoli usati a cui tutti possono partecipare, con l’unico requisito di non essere professionisti. Il vantaggio è doppio: per chi vende, è l’occasione di realizzare un guadagno da cose che giacciono inutilizzate; per chi compra perché potrà trovare una convenienza assoluta. Ore 9-18, ingresso gratuito.

La Fiera di Faenza si trova in Viale Risorgimento 3 ed è gestita da Blu Nautilus, organizzatore degli eventi in programma per il mese di settembre 2020.