Lugo. Centenario della nascita Ingegner Fabio Taglioni, sindaco Ranalli: “Esempio di passione e dedizione al lavoro”

In merito alle celebrazioni per i 100 anni della nascita dell’ingegner Fabio Taglioni, tenutesi dal 9 settembre nel Pavaglione con il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore regionale Andrea Corsini, il sindaco di Lugo dichiara quanto segue: “Quando abbiamo deciso di ricordare l’ingegner Taglioni a 100 anni dalla sua nascita sapevamo di raccontare la storia di un lughese conosciuto in tutto il mondo. Sapevamo che tante persone lo ricordano con stima e affetto per la passione che ha sempre messo nel suo lavoro. Abbiamo voluto raccontare le sue innovazioni anche alle generazioni più giovani, a chi non l’ha conosciuto direttamente. La serata al Pavaglione ci ha confermato l’interesse e l’attenzione dei cittadini per la storia lughese e le sue eccellenze. Un ringraziamento sentito chi ha partecipato all’evento, all’assessore Andrea Corsini che ha accettato il nostro invito, al Museo Ducati che ha creduto nel nostro progetto, a Giuseppe Giacobazzi e all’ufficio eventi del Comune per l’organizzazione”.