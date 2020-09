Maestro Olmi positivo al Covid. Non potrà dirigere il Concerto per i Sanitari a Ravenna dell’11 settembre

Il Maestro Paolo Olmi non dirigerà l’atteso concerto dell’ 11 settembre dedicato ai Sanitari impegnati nella cura del Covid, programmato al Teatro Alighieri di Ravenna. La Cooperativa Emilia Romagna Concerti ha comunicato che il Maestro Olmi è risultato positivo asintomatico al Covid 19, quindi in mancanza di sintomi di alcun tipo.

La direzione del Concerto è stata quindi affidata, sino dalla prima prova avvenuta il 6 settembre scorso, al giovane direttore d’Orchestra Matteo Parmeggiani, che dirigerà la serata programmata al Teatro Alighieri con la esecuzione della famosa Sinfonia n. 5 di Beethoven.

“I musicisti dell’Orchestra e i loro accompagnatori non sono mai stati in contatto né con il Maestro Olmi né con lo staff di Emilia Romagna Concerti, che all’inizio delle prove si trovava già in isolamento” spiegano dalla cooperativa.

“Il Maestro Olmi, che si trova da parecchi giorni in affidamento fiduciario e in ottime condizioni di salute, è sempre stato in stretto contatto con la AUSL, non è sottoposto ad alcuna terapia e ovviamente è amareggiato di aver dovuto cancellare la sua esibizione ma ha insistito perchè il concerto si svolgesse ugualmente nella data prevista, per dare un segnale di ripresa e di energia del sistema musicale e dei giovani musicisti che compongono l’Orchestra – prosegue la cooperativa – . Tutti i musicisti sono comunque monitorati secondo gli standard previsti dai protocolli sanitari.”

“Mi è dispiaciuto molto – dice Paolo Olmi – non avere potuto rivedere e incontrare tanti ragazzi e ragazze che conosco da anni e che ho visto crescere musicalmente mese dopo mese… Molti vengono da lontano o dall’estero e avevamo programmato questa rimpatriata da mesi anche per riabbracciarli, ma sono molto contento che comunque il concerto abbia luogo grazie anche alla disponibilità del Maestro Parmeggiani.”