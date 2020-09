Al parco Bucci di Faenza arrivano venti nuovi esemplari di oche ed anatre

L’Associazione di Promozione Sociale Piccola Oasi Lilly e i vagabondi, attuale gestore dei parchi Roberto Bucci e della Rocca, comunica con grande piacere che, domenica 13 settembre, alle ore 15.30, al parco Roberto Bucci saranno introdotti venti nuovi esemplari di oche ed anatre appartenenti a svariate specie esotiche.

“L’associazione ha infatti terminato già alla fine di luglio il posizionamento dei nuovi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti presso entrambi i parchi di sua competenza, avendo inoltre, nel successivo mese di agosto, posizionato in entrambi i parchi i nuovi pannelli informativi riguardanti la storia, gli animali e l’ambiente dei due parchi” spiega Elena Dal Pane, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Piccola Oasi Lilly e i vagabondi.

L’appuntamento è quindi per domenica prossima, alle ore 15.30, nelle vicinanze dell’ingresso principale del Parco Bucci (quello che si affaccia su piazzale Pancrazi), dove si svolgerà anche un piccolo evento per celebrare il conseguimento dei tre importanti risultati. L’associazione invita a prendervi parte i rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Faenza e gli studenti che, nel periodo estivo, hanno collaborato alla gestione dei due parchi nell’ambito del progetto “Lavori in Unione 2020.”, nonchè le rispettive famiglie.