“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” alla scoperta della filosofia con Laura Vaioli

La filosofia sarà la prossima protagonista del tradizionale appuntamento con “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, rassegna virtuale della sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Venerdì 11 settembre la rassegna ospita l’illustratrice e autrice Laura Vaioli.

L’autrice in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca presenterà il suo libro Ciao Socrate! La filosofia raccontata ai ragazzi, appena uscito con Adriano Salani Editore, attraverso video-pillole che approfondiscono i concetti filosofici di anticonformismo, ottimismo e responsabilità con l’aiuto di tre filosofi: Socrate, Sartre e Leibniz. L’autrice, inoltre, lancia un appello ai sognatori e agli spiriti liberi: “Portate nel regno dell’immaginazione e della creatività le persone che avete accanto, perché in questo mondo servono esseri umani che si facciano domande e non si accontentino delle prime risposte che ricevono”.

Laura Vaioli è nata e cresciuta a Firenze, dove si è laureata in Filosofia. Dopo una pluriennale esperienza nel settore del marketing e della comunicazione, oggi è alla direzione di TheSIGN – Comics & Arts Academy. Nel tempo libero dipinge e realizza oggetti per la divulgazione culturale in chiave pop.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.