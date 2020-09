Musica e poesia all’ex cava Marana di Brisighella

Il poeta triestino Sandro Pecchiari aprirà con i suoi versi l’omaggio musicale dedicato a Mercedes Sosa, venerdì 11 settembre alle 21.15 alla ex Cava Marana di Brisighella. La lettura sarà tratta, in anteprima, dall’ultimo libro dell’autore Desunt Nonnulla attualmente in fase di pubblicazione con la casa editrice Arcipelago Itaca, prefazione a cura di Giovanna Rosadini. Seguirà il concerto a cura della Scuola di Musica Sarti.

Sax Soprano e contralto: Raffaele Casarano

Chitarra 8 corde, chitarra baritona, ukubass: Claudio Farinone

Musiche di: Ramirez, Parra, Yupanqui

Sandro Pecchiari, triestino, ha pubblicato le raccolte Verdi Anni (2012), Le Svelte Radici (2013, Prefazione di Mary Barbara Tolusso), L’Imperfezione del Diluvio – An Unrehearsed Flood (2015, Prefazione di Andrea Sirotti) e Scripta Non Manent (2018, Prefazione di Giovanna Rosadini) con la casa editrice Samuele Editore.

Le Svelte Radici, nella versione spagnola Despojando Raíces, con la casa editrice Uniediciones, Colombia, 2019.

La silloge in inglese Kidhood nello Special Issue, Writing in a Different Language, Journal of Italian Studies – Italian Section, NeMLA, The College of New Jersey, USA.

La plaquette Camminiamo Lenti, Edizioni Cultura globale Cormons, Gorizia, collana “100”, settembre 2019.

In pubblicazione la raccolta Desunt Nonnulla con la casa editrice Arcipelago Itaca, presumibilmente fine 2020.

Presente in antologie tra le quali: Albanian Antologjive Poetike Universale Korsi e Hapur – Open Lane 2014; Revija SRP 123/125, ottobre 2015, tradotto da Jolka Milič; Poesía Italiana – 10 Voces Contemporaneas, tradotto da Antonio Nazzaro, Buenos Aires Poetry, 2017; Hiša v Ljubljani / Casa a Lubiana, Sodobna slovenska in italijanska poezija / Poesia contemporanea slovena e italiana, Lubiana, dicembre 2017; l’antologia Akademia, Berat Dakaj, casa editrice Armagedon, Pristina, Kosovo.

INGRESSO OFFERTA LIBERA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Posti disponibili: 150 posti nel rispetto della normativa per l’emergenza sanitaria vigente.

CONSIGLI UTILI

La ex Cava Marana presenta una temperatura media di circa 18 gradi e si consiglia, per poter assistere ai concerti in assoluta comodità, di indossare un abbigliamento adeguato e di organizzarsi autonomamente con cuscini.