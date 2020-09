Open day alla scuola di musica Sarti a Faenza

È tutto pronto alla Scuola di Musica Sarti di Faenza per i corsi organizzati per il 2020/2021. Si terrà sabato 12 settembre in via San Giovanni Bosco 1 l’Open Day: una giornata di orientamento dedicata alla presentazione dell’offerta formativa della Scuola, rivolta in particolare alle famiglie.

Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando allo 0546–21186 oppure scrivendo a info@scuolasarti.it in quanto le visite, la cui durata varia dai 30 ai 60 minuti, sono organizzate in più fasce orarie e a più riprese dalle 10.30.

Nel corso della giornata verranno offerte informazioni e coinvolti i presenti sui percorsi didattici, suddivisi in tre indirizzi: “prima infanzia” per bambini da 1 a 6 anni, “percorso classico” a partire dai 7 anni e “percorso moderno” a partire dagli 11 anni. Questi ultimi due sono aperti anche alle persone adulte che intendano cimentarsi con l’uso di strumenti musicali: chitarra, percussioni, strumenti a fiato, pianoforte, clavicembalo oltre a canto, attività di musica di insieme, materie teoriche, coro e laboratorio di teatro.

Durante l’Open Day, il numero massimo di visitatori per ogni fascia oraria è di dieci coppie bambino-genitore per i percorsi “Prima infanzia” e di 12 coppie interessato-accompagnatore per i percorsi Classico e Moderno. Da segnalare le attività riservate ai bimbi di uno o due anni di età, del percorso “Prima Infanzia”, tra le quali la “Music Lullaby” che offre al bambino l’occasione per attivare capacita’ ritmiche, mnemoniche, melodiche, di ordine spazio-temporale e di sviluppo motorio. Questo programma pone la musica fin dalla più tenera età come veicolo di educazione, formazione, sviluppo cognitivo, motorio ed affettivo-emozionale all’ interno della famiglia stessa.

La fascia oraria serale, nella giornata di sabato, è riservata a due visite guidate (18:30 e 20) della durata di un’ora. Saranno l’occasione per presentare agli interessati, grandi e piccoli a partire dagli 11 anni, gli strumenti e gli insegnanti e assistere alla Jam Session della Big Band, l’orchestra della Scuola Sarti. Per coloro che non potranno essere presenti all’evento sarà possibile assistere ad un Open Day online visitando la pagina https://www.youtube.com/playlist?list=PLmW04H02CrDiuS9ZTQC2Cmvhn2P9UVObX