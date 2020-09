Open day alla scuola di teatro e scrittura del Circolo degli Attori di Ravenna

Dal 14 settembre al 17 settembre tutti possono provare a Ravenna invia Cavina 9 le nuove lezioni de Il Circolo degli Attori e Scrittori con l’open day della scuola di teatro, recitazione e scrittura. Il Circolo degli Attori è attivo a Ravenna da 8 anni con oltre 100 soci e studenti, provenienti anche da fuori Ravenna e fa parte del circuito accademico nazionale “​Teatro AccademiaMarescotti​”.

I metodi insegnati nella scuola sono metodi creati dagli insegnanti stessi, autori di esercizi eformat (il direttore didattico e insegnante di recitazione é ​Cristiano Caldironi,​ tra i coordinatorie fondatori di Teatro Accademia Marescotti). Dal 14 Settembre inizia un percorso filo accademico: ​ogni giorno una attività: Teatro per grandi, Teatro per bambini, Teatro per adolescenti,​ l’arte dello scrivere ma anche rassegne, mini festival e workshop.

Se uno fa teatro si nota

“​Se uno fa teatro si nota​” spiega uno degli insegnanti “a​ livello pratico si vede nel ​cinema​: quando vediamo qualcuno bravo spesso diciamo “si vede che viene dal teatro”; a livello culturale​ si nota perché si conoscono autori, opere che senza il teatro non si sarebbero conosciuti; per quanto riguarda la ​scrittura​ il teatro è sicuramente utile perché quando si deve interpretare un personaggio e un dialogo si deve scrivere, personalizzare, creare. A livello ​emotivo​ infine il teatro abbatte i limiti, ci connette con le nostre interiorità, ci fa essere più sicuri di noi stessi e sfoga stress e frustrazioni.​”

Lezioni con gli autori

A ottobre parte un ciclo di incontri con autori per scrivere racconti di vari generi; la rassegna si intitola “​Noir, Fantasy, Erotico​” e vedrà come insegnanti nomi d’eccezione come lo scrittore Morozzi, Fabio Scalini e la scrittrice di genere erotico Leonarda Morsi. A gennaio e febbraio due ​Laboratori teatrali​ di richiamo europeo con l’artista internazionale Mamadou Dioume​ e lo stand up comedian ​Francesco Giorda​. Sempre nel 2021 in programma un Laboratorio di Scrittura con ​Nicolai Lilin.

Per vedere il programma completo: evento sulla pagina Facebook Il Circolo degli Attori oppure al 342 3019159.