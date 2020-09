Terra Mia Coop. Sociale: inizia un nuovo anno scolastico tra emozioni, aspettative e speranze

Il 14 settembre inizierà un nuovo anno scolastico.

Dopo la parentesi estiva, i Mediatori Interculturali di Terra Mia Coop. Sociale sono pronti per questa nuova partenza e desiderano inviare un augurio a tutti gli studenti e al personale docente. Questo inizio porta con sé tante emozioni, aspettative e speranze.

Nuovi alunni si affacceranno per la prima volta a questo mondo, tanti altri saranno nuovamente impegnati a costruire volenterosamente il loro futuro e i Dirigenti, gli Insegnati, gli Educatori e noi Mediatori saremo concentrati a tracciare le linee di una nuova programmazione, sempre attenta a mantenere viva la curiosità negli studenti per stimolarli ad approfondire e a partecipare.

E’ proprio su questi aspetti che si fonda, per noi di Terra Mia Coop. Sociale, la caratteristica principale della Scuola, ossia il suo essere uno dei principali strumenti di attuazione della democrazia.

Le sinergie che nascono dalla relazione tra docenti, alunni e mediatori agiscono secondo modalità democratiche: stimolano al dialogo, al confronto e allo scambio di idee, creano modelli di socializzazione, di relazione e di sperimentazione, offrono il giusto clima per esercitare l’autonomia e la consapevolezza che anche altri, come noi e insieme a noi, pur percorrendo le stesse esperienze le possono interiorizzare in modi diversi.

Sappiamo che per gli alunni i primi tempi saranno diversi…forse più difficili, ed è per questo che il nostro augurio più grande vuole rivolgersi a loro: ricordatevi che siete VOI a fare la differenza ovunque vi troviate, indifferentemente da come si svolgeranno le lezioni, indifferentemente dal distanziamento fisico e da altre regole che rispetteremo, siete voi che potrete accorciare le distanze e integrare le mancanze con la vostra immaginazione e noi saremo sempre pronti ad aiutarvi e a sostenervi.

Tra poco è tempo di nuove campanelle e la speranza più grande, per noi di Terra Mia Coop. Sociale, è che tutte le orecchie, gli occhi e le menti siano dirette a carpire quello che è il bene più grande per voi: i nostri studenti, il nostro futuro.

Terra Mia Coop. Sociale