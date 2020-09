Tramonto in musica in salina con il concerto della Grande Orchestra Città di Cervia

Sabato 12 settembre la Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal M° Fulvio Penso concluderà la stagione estiva 2020 con un concerto dedicato al sale ed alla sua millenaria storia che si intreccia indissolubilmente con quella della città di Cervia. Con questo concerto la Grande Orchestra conclude una stagione iniziata tra mille incertezze ma che poi si è allineata a quelle precedenti con grande soddisfazione di pubblico.

“Anzi- ha dichiarato il presidente Gastone Guerrini– questa stagione ci ha regalato due novità alle quali tenevamo moltissimo: la prima è costituita dal concerto per la pineta del 10 luglio allo Stadio dei Pini in occasione del lancio del crowdfunding per la raccolta fondi a favore dell’acquisto e della piantumazione di alberi per sostituire quelli abbattuti dalla tromba d’aria esattamente un anno prima; la seconda è, appunto questa del concerto al tramonto in salina che era un nostro vecchio sogno che quest’anno finalmente si avvera. Fra questi due c’è stato il concerto per Pinarella a fine luglio, quello per il compleanno di Milano Marittima la sera del 14 agosto, il seguitissimo concerto all’alba del 15 agosto in spiaggia libera a Cervia e il concerto per il Borgo Marina il 25 agosto. Con la pineta, la spiaggia, in centro storico ed il mondo della pesca, ed luoghi dell’incontro del turismo abbiamo celebrato i valori identitari della nostra comunità.”

Il concerto di sabato 12, organizzato in collaborazione con “Cervia Musica”, col l’Assessorato alla cultura del Comune di Cervia e con la Soc. Parco delle Saline, avrà inizio alle 18 e si concluderà alle 19,35 cioè proprio nell’istante in cui il sole sarà sceso sotto l’orizzonte regalando momenti di grande suggestione. Il programma toccherà la musica classica e lirica, la canzone d’autore e la musica scritta per il cinema e vedrà la partecipazione straordinaria della grande soprano cervese Nicoletta Zanini.

Dato il particolare contesto ambientale il numero dei posti sarà limitato ed è stato organizzato un servizio di navette che collegherà il P.le Artusi al luogo del concerto. L’accesso sarà quindi subordinato alla prenotazione ed all’utilizzo delle navette. Per la prenotazione e le informazioni sul servizio è necessario chiamare Cervia Turismo, che collabora fattivamente all’iniziativa, al 0544 72424.