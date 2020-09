“Bagnacavallo Film Meeting”: un viaggio interiore attraverso il cinema

Si intitola Bagnacavallo Film Meeting il nuovo progetto ideato dall’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim e realizzato in collaborazione con il Cinecircolo Fuoriquadro e con il contributo del Comune di Bagnacavallo. L’iniziativa, ispirata al tema del viaggio interiore in occasione della Festa di San Michele 2020, vedrà la proiezione e discussione di tre film presso la Sala di Palazzo Vecchio il 15 e 24 settembre e l’1 ottobre. Le proiezioni avranno inizio alle 21. Presenta Andrea Valmori. L’ingresso è gratuito muniti di mascherina. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

“Quello che proponiamo è un un percorso tematico nel cinema del Nuovo Millennio – spiegano gli organizzatori –. Viaggio interiore, tema della Festa di San Michele, significa cinema. Ogni storia raccontata sul grande schermo parla di un percorso nel profondo di ogni personaggio, seguendolo in difficoltà, avventure, relazioni… Ma il cinema non narra soltanto, ci mostra. In tre serate seguiremo tre viaggi, tre registi, tre modi di raccontare e mostrare l’interiorità”.

Si inizierà martedì 15 settembre con L’uomo che non c’era di Joel ed Ethan Coen (2001), per proseguire giovedì 24 settembre con Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino (2004) e concludere giovedì 1 ottobre con Collateral di Michael Mann (2004).