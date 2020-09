Jennifer Vargas e Davide Lavia attesi per “Note di Sapore”, evento promosso da Costa Café e Mercato Coperto di Ravenna

Sono Jennifer Vargas e Davide Lavia i protagonisti della serata musicale proposta da “Note di Sapore” per domani sera (martedì 15 settembre) in Piazza Costa, a Ravenna. Alle ore 18 il dj set, alle 21 la cena con accompagnamento musicale. L’evento è promosso da Mercato Coperto e Costa Café.

Jennifer Vargas, giovane cantante toscana di origine cubana che vanta collaborazioni di alto livello (Zucchero, Mario Biondi, Cheryl Porter ecc) presenta, insieme al pianista Davide Lavia, un repertorio che ripercorre i più grandi successi di alcune artiste icone del Soul, del Pop e dell’ R’n’B internazionale come Joss Stone, Alicia Keys, Whitney Houston, Stevie Wonder e molti altri.

Anche questo martedì il Mercato Coperto proporrà la formula “Il fritto del martedì” con un piatto gourmet ideato dallo chef Marco Cavallucci: costolette d’agnello accompagnate da mela, amaretto e limone in tempura. Disponibile come ogni sera anche il menu del Beer Bistrot, vale a dire taglieri con le migliori qualità di formaggi e affettati, compreso il pregiato prosciutto di Mora Romagnola, hamburger, pizze alla pala, piadine e crescioni. Imperdibili anche le nuove coppe gelato della Cremeria del Mercato Coperto, ordinabili anche dai tavoli in Piazza Costa.