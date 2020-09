“Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alle ragazze per l’inizio del nuovo anno scolastico! Lo scorso anno scolastico è stato straordinario e difficile, la scuola bloccata, la didattica a distanza, il lockdown. Siete stati messi davanti ad una prova difficilissima, che avete affrontato con grandissimo senso di responsabilità. Ora dobbiamo ripartire con la scuola, lo sport e la vita sociale con grande attenzione alle regole. Ma il distanziamento fisico non può essere distanziamento siociale, la vita insieme è qualcosa che dobbiamo riconquistare e difendere perchè è una delle cosa più belle della nostra vita.” Così il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ai ragazzi e alle ragazze che oggi affrontano il primo giorno del nuovo anno scolastico.

Foto 3 di 4