La voglia di ripartire vince sulle paure in questo primo, anomalo, giorno di scuola. L’entusiasmo e il desiderio di tornare ad una qualche forma di normalità sembrano le sensazioni dominanti tra i genitori ravennati intervistati, in video all’ingresso della scuola primaria Pascoli e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Guido Novello”, o tramite la raccolta a voce di pareri, fuori dalle scuole primarie Morelli, Torre e Ricci.

I GENITORI DEL MORELLI

La scuola, per il primo giorno, ha previsto ingressi scaglionati per classi, distanziati circa di un’ora l’uno dall’altro. I primi ad entrare sono stati i bambini di quinta elementare alle 8.30 e a seguire quelli di quarta, terza, seconda e prima, che avranno un momento dedicato di accoglienza nel giardino della scuola. Lo stesso vale per l’altra primaria del Comprensivo, la scuola Ricci di via Cilla. Nessun assembramento notato in ingresso.

“Finalmente si torna a scuola! Sicuramente è un giorno emozionante come per il primo figlio, che oggi inizia la quarta – dice Luca, babbo di due bimbi di 6 e 9 anni -. Tra le emozioni, c’è anche un po’ di preoccupazione, sperando che la scuola riesca ad essere di livello anche dal punto di vista didattico e della continuità. C’è l’ombra delle possibili chiusure future, anche parziali, che aleggia. Stiamo facendo il toto scommesse su quanto durerà la scuola!”.

“Le informazioni sono state abbondanti e anche precise, sarà probabilmente più difficile metterle in pratica per loro all’interno della scuola – gli fa eco un altro babbo, di un bimbo di quarta -. Noi genitori dovremo cercare di tornare lentamente alla normalità, sapendo che, e ce l’hanno già detto, non tutto tornerà come prima. Sia a livello di attenzione, che di norme di sicurezza da rispettare”.

I GENITORI DELLA TORRE

La scuola, per il primo giorno, ha deciso ingressi scaglionati di 15 minuti, uno alle 8.15 e l’altro alle 8.30. Le maestre delle prime classi hanno proposto un piccolo momento di benvenuto ai bambini di sei anni, chiamandoli per nome, uno alla volta all’ingresso. Genitori e bambini, sebbene tutti dotati di mascherina, non hanno avuto lo spazio per distanziarsi, essendo in molti a dover entrare praticamente allo stesso orario.

“Come mamma, sono stra emozionata per l’inizio della prima elementare. È un pezzo di un percorso un po’ particolare anche perché l’ultimo anno di materna praticamente non c’è stato. A livello di informazioni, diciamo che conto di averle durante il cammino, perché è stato un po’ snervante riceverle in modo molto contraddittorio. Adesso iniziamo, poi ci pensiamo. Ho un po’ paura di affrontare altri periodi di stop della scuola, soprattutto c’è il timore che le mie figlie possano perdere tante lezioni se qualcuno in famiglia si ammala”, dice Michela, mamma di una bimba di prima elementare e una ragazzina di seconda media.

“Spero che vada tutto bene – afferma un po’ preoccupata Maria Cristina, mamma di un bimbo di prima elementare -, perché l’idea che non si possano muovere, non si possano toccare, non possano perdere niente è abbastanza pesante, soprattutto per un bambino di sei anni. Speriamo che le maestre siano umane e vada tutto bene”.

Riccardo, babbo di una bimba di quinta è tranquillo: “Le informazioni le ho avute tutte, corrette e anche nei tempi giusti. Sono sereno per la ripartenza, mi preoccupa solo l’idea di non arrivare a fine anno, che ci siano altri lockdown. Però penso che ci sia la volontà da parte di tutti di far andare le cose bene”. “Immagino che le prime due o tre settimane saranno quelle più impegnative – aggiunge Omar, che ha la figlia in quinta con quella di Riccardo -, bisognerà stare attenti a tutti i nuovi protocolli, poi diventerà normale seguirli e non ce ne accorgeremo neanche più. Sempre ammesso che la situazione rimanga quella attuale e non peggiori. Sembra strano, ma ormai ci siamo abituati a tutto questo”.

“È stato un giorno molto emozionante, ma avremmo gradito che la preside avesse accettato la nostra richiesta di ingresso posticipato per le classi prime – spiega la mamma di una bimba che inizia la prima -. Le maestre sono state fantastiche e mia figlia è entrata molto serena proprio perché hanno preparato questo momento di accoglienza. Però, se ci fosse stato un ingresso separato, magari dal giardino, non ci saremmo assembrati così tanto”.

I GENITORI DELLA RICCI

“Sono abbastanza tranquilla, mi sembrano molto ben organizzati, ci hanno dato tutte le informazioni necessarie, credo che dobbiamo fare un atto di fiducia nei confronti della scuola e pensare che le cose andranno bene. C’è molta attenzione. Credo che si ammaleranno meno in generale perché sono più protetti. Al futuro, a possibili chiusure anche parziali, ora non ci voglio pensare. L’unica cosa che un po’ mi dispiace per i bambini è questa continua distanza da mantenere, anche perché poi andranno a fare sport e le attività extra scolastiche e credo che a scuola siano di certo nella situazione più protetta”, è il parere di Cecilia mamma di una bimba di terza.

“La tranquillità non è la sensazione prevalente, ma c’è tanta voglia di ripartire e poi ci andremo dietro, si farà quello che c’è da fare”, conclude un’altra mamma di una bimba di terza.

