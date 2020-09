Se non è misoginia e transfobia tutto questo, cosa lo è? Riposa in pace Maria Paola! Fatti coraggio Ciro!

Già leggere che una “ragazza speronata dal fratello muore” è una cosa assurda. Un fratello che vuole dare una lezione alla sorella perché lei sta amando qualcuno in un modo che lui non condivide è cosa di una violenza inaudita. Anche se non l’avesse sfiorata ma avesse solo parlato alla sorella sarebbe stato assurdo. Ma leggere e sentire ovunque che la ragazza era gay, che il suo compagno si fa chiamare Ciro “da qualche tempo”, così come se fosse un piccolo vezzo, come se fosse un nomignolo… beh, dopo che viene spazzata una vita perché stava amando, dopo questo viene spazzata via anche l’identità di un ragazzo che sta soffrendo. Di un ragazzo che ha perso la compagna per un atto di transfobia, perché secondo qualcuno non va bene che la ragazza frequenti e ami un ragazzo trans. Ed è solo più grave che sia stato il fratello ad agire così. Maria Paola penso che conoscesse la posizione del fratello verso la relazione, ma penso anche che non si aspettasse potesse arrivare a tanto. E poi c’è la disinformazione delle testate giornalistiche per cui un titolo, acchiappa lettori e acchiappa click, è più importante di una donna ammazzata perché non poteva decidere chi amare. Che schifo e che vergogna! E che dolore! Se non è misoginia e transfobia tutto questo, cosa lo è? Continuiamo a tergiversare sull’approvazione di una legge contro l’omobitransfobia e la misoginia ma nel frattempo le persone ci lasciano la vita. Riposa in pace Maria Paola. Fatti coraggio Ciro.

Ciro Di Maio – Presidente Arcigay Ravenna Elio Venturi