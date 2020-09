Premio cittadino solidale speciale. Premiati 64 volontari della Pubblica Assistenza di Ravenna

Nella giornata di sabato 12 Settembre in Piazza del Popolo a Ravenna, in occasione della consueta Festa del Volontariato, sono stati consegnati anche i riconoscimenti del “Premio Cittadino Solidale Speciale”.

Un’edizione del tutto speciale che ha consentito di premiare tutti coloro che si sono distinti per la loro attività di volontariato durante la fase più acuta, quella da marzo a maggio nel periodo del lockdown, della crisi epidemiologica che ancora oggi dobbiamo fronteggiare.

Nel corso della mattinata il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha consegnato le pergamene, tradizionale riconoscimento di questa manifestazione, a tantissimi volontari ed ha potuto osservare di persona l’autentico esercito di volontari con la divisa della Pubblica Assistenza che ha potuto ritirare il premio.

Dei 423 volontari premiati, in rappresentanza di diciannove associazioni, ben 64 appartengono, a vario titolo e con incarichi differenti, proprio alla Pubblica Assistenza Città di Ravenna.

Questo l’elenco completo dei premiati per la Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV:

Unità di Crisi: Angela Gulminelli, Lorenzo Merengo, Alessandro Bondi, Enrico Baldassari.

Personale impiegato nei viaggi Covid: Alessia Amicizia, Federico Bissi, Alessia Dari, Marco Ghinassi, Luigi Filippo Gualtieri, Giada Lamanna, Lorenzo Martini, Simone Mecarini, Christian Orselli, Santi Scornavacche, Michele Todisco.

Operatori NBCR aggiuntivi per attività di decontaminazione e sanificazione: Alan Barberini, Edgar Geovanni Bonora, Silvia Dalpozzo, Sofia Palmieri, Simone Pastorelli, Luca Pistocchi.

Operatori aggiuntivi per attività di supporto: Gianluca Cangini, Mario Pagano, Matteo Palli, Enrico Romagnoli, Ivan Saragoni, Sante Saragoni, Roberto Zannoni.

Volontari della Guardia Costiera Ausiliaria per il supporto con i viaggi in auto: Daniela Balella, Lucian Belenchi, Antonio Cortesi, Marco Frati, Gianluca Ghirelli, Stefano Malucelli, Gianluca Mazzotti, Mauro Raffaelli.

Altro personale impiegato in attività di Protezione Civile: Susanna Ambra Andreani, Davide Benvenuti, Claudio Fucchi, Massimo Gambi, Giulia Gigante, Sorina Macovei, Romano Magnani, Maria Maimone, Luana Menghi, Monica Montanari, Romeo Mordenti, Stefania Pirazzini, Sabrina Ragazzini, Giorgio Sacchetti.

Altro personale impiegato in servizi di trasporto ordinario: Enrico Bernabei, Roberto Angeli, Dario Bartoletti, Serena Garavelli, Luigia Ghetti, Mauro Mancini, Raffaele Messina, Simone Monte, Paolo Paolucci, Domenica Terrabusi, Angelica Pierini, Maynor Escobar, Alessandra Verlicchi, Marco Baldini.