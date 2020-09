Faenza: MEI compie 25 anni. 80% di eventi cancellati causa Covid, nasce MeiExtraWeb

Tutto pronto per la venticinquennale del Mei, il piu’ importante Festival della Musica Indipendente italiana, che si terra’ dal 2 al 4 ottobre a Faenza, con una speciale edizione all’insegna della ripresa del settore musicale. Ci saranno incontri, convegni, mostre, presentazioni di libri e sarà dato spazio soprattutto agli emergenti, a quegli artisti della scena indipendente oggi alla ricerca di un percorso e di una visibilità utili al proseguimento di una carriera nel campo

della musica.

In passato, ricorda il patron del Mei, Giordano Sangiorgi, durante la conferenza stampa di presentazione facendo riferimento ad artisti oggi sulla cresta dell’onda ma ieri sconosciuti, “abbiamo premiato artisti come Ghali, che nessuno conosceva. O uno sconosciuto Diodato. Poi Motta o Brunori nel 2008′. Quest’anno, continua Sangiorgi, ‘e’ gia’ un successo essere riusciti a fare questa edizione. L’80% degli eventi e’ stato

cancellato. Noi diciamo grazie al Comune di Faenza e alla Regione Emilia Romagna per il sostegno dato. Per noi e’ un anno zero. È gia’ positivo farla, faremo tutto seguendo norme, come abbiamo fatto per tutto il nostro settore. Che è il piùcorretto, non risultano segnalazioni o sanzioni. Questo settore è fatto di gente seria”.

Moltissime altre le esibizioni e premiazioni in programma durante la tre giorni dell’evento. L’ingresso alla manifestazione sarà ad offerta libera a Sostegno dei Lavoratori dello Spettacolo. Per tutte le informazioni su come accedere agli eventi, conformemente alle norme di sicurezza, igiene e sanità, è possibile consultare il sito ufficiale del Mei.

Quest’anno il Mei non sara’ solo a Faenza, ma anche online con il nuovo format Mei ExtraWeb, una serie di eventi speciali che saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube ufficiali della rassegna, sulle pagine Facebook e sui siti web ufficiali di OA Sport, OA Plus e Sport2u. Al seguente link la

programmazione completa: http://meiweb.it/2020/09/11/ecco-il-programma-mei-extraweb-2020-tutto-on-line-dal-2-al-4-ottobre/