Incontro su comicità e attori comici al teatro comunale di Conselice con Henry Zaffa

Terzo appuntamento della rassegna “Incontri-Conversazioni con gli attori” al Teatro Comunale di Conselice, Via Selice 127, organizzata dal Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore che cura la stagione del Teatro Comunale di Conselice con la collaborazione del Comune di Conselice.

Giovedì 17 settembre alle 21 con “IL COMICO DAL MUTO AL MITO” parte seconda, si ritorna a parlare del cinema comico e dell’importanza che ha avuto nello sviluppo di altri generi come la commedia all’italiana e la crescita dell’influenza televisiva con nuovi filoni di comicità. Ritorna a parlarne Henry Zaffa, comico milanese, appassionato studioso, molto apprezzato nell’incontro di luglio sulla prima parte dell’opera dei grandi comici del passato, icone del cinema muto comparati con quelle dei comici italiani di ieri e di oggi.

La serata non è un incontro di sole nozioni culturali, aneddoti particolari e sconosciuti, ma un connubio con l’esperienza viva di chi è un attore comico che sale sul palco e conosce bene l’argomento e che sa quindi come tenere alta l’attenzione e provocare la risata. Per gli spettatori sarà sicuramente una serata divertente in cui scopriranno nuovi dettagli e particolarità forse sconosciuti sui più noti attori del cinema muto Charlie Chaplin e Stan Laurel & Oliver Hardy e verranno presentati altri come Ford Sterling, Harold Lloyd e Buster Keaton & Fatty Roscoe Arbuckle.

Fino ad arrivare all’anarchia e al ciclone dei Fratelli Marx. Si scoprirà cosa si cela dietro a un comico, quali sono le differenze tra loro. Come nasce la comicità e può essere ispirata in una coppia cinematografica come Terence Hill e Bud Spencer. Com’è cambiato il comico nel passaggio dal grande schermo al piccolo schermo, con la comparazione tra i più grandi attori televisivi come Franca Valeri, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Non è semplice spiegare il concetto di tempo comico. Il miglior modo per comprenderlo rimane l’osservazione. La risata non è casuale, ma il comico è ricercato e ricercatore spontaneo.

Henry Zaffa, comico monologhista, propone un cabaret originale e schietto che per anni ha affrontato i luoghi comuni dei media giocando abilmente sul “doppio significato” dei titoli dei giornali quotidiani, tra cui la famosissima ed originale sequenza dei titoli de “La Gazzetta dello Sport”. In questa serata affronta l’argomento della comicità in una chiave diversa, dove la cultura e la risata si uniscono dando una visione globale dell’argomento, di come è nata nel cinema, come si è sviluppata, trasformata, con parallelismi dai comici americani a quelli italiani nei vari momenti storici.

