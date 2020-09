70 anni di matrimonio per Alieto e Altavilla Maria. Il segreto? Una mezza litigatina al giorno con successiva riappacificazione.

Alieto e Altavilla Maria circondati dall’affetto di figli e familiari, hanno festeggiato lo straordinario traguardo dei 70 anni di matrimonio. Lo annunciano con gioia i figli Alfiero e Mirca assieme ai nipoti Alex, Andrea e Gionata.

I due giovanissimi, infatti, si sono sposati a Valdinoce (Meldola), il 16 settembre del 1950, per poi trasferirsi, nel 1958, a Ravenna, dove tuttora risiedono.

Nonno Alieto, ancor’oggi, si reca ogni giorno in bicicletta all’orto dove raccoglie la sua verdura. Nonna Altavilla Maria è ancora una fuoriclasse ai fornelli, dopo tanti anni di servizio come cuoca in ristoranti della riviera.

Il segreto di un’unione tanto longeva? Una mezza litigatina ogni giorno con successiva riappacificazione.