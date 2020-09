Ravenna. Il 18 settembre alla Classense apre la mostra “Giovanni Guerrini: Dante e altre prove”

Domani venerdì 18 settembre alle 18 nella Manica Lunga della biblioteca Classense (ingresso dal chiostro in via Baccarini 3) apre la mostra Giovanni Guerrini: Dante e altre prove. Recenti acquisizioni della Biblioteca Classense.

Il cuore della mostra, curata da Daniela Poggiali, è costituito dalle prove di soggetto dantesco, legate soprattutto al VI Centenario del 1921: copertine per pubblicazioni, incisioni, matrici e bozzetti rivelano ancora una volta la maestria di Guerrini, “poeta dell’immagine”, a confronto con Dante, poeta per eccellenza.

Saranno in mostra una sessantina di pezzi, compresa la macchina fotografica dell’artista e le matrici da lui realizzate per il logo ufficiale del Secentenario dantesco, declinato in due versioni.

I testi in mostra e del catalogo sono di Maurizio Tarantino, Daniela Poggiali, Maria Giulia Benini ed Eloisa Gennaro.

Spunto di partenza della mostra è l’acquisizione, nel 2019, di una parte dell’archivio di Guerrini.

A fronte dell’acquisto di alcuni disegni a tema dantesco di grande interesse e raffinatezza, è stato donato dalla curatrice dell’archivio, Elisabetta Colombo Guerrini, un corpus di straordinarie fotografie, utili a delineare la vita, l’opera, il metodo di lavoro dell’artista: tutto il materiale (foto, bozzetti, incisioni) costituisce un considerevole arricchimento di quanto già posseduto dalla Classense, sia in materia bibliografica che di patrimonio grafico.

Giovanni Guerrini (1887-1972) fu artista poliedrico: pittore, illustratore, architetto e designer, ebbe con Ravenna un legame privilegiato poiché fu per molti anni docente all’Accademia di Belle Arti e direttore della Scuola di Mosaico.

Orari: dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Domenica, lunedì e festivi chiuso

L’ingresso è libero