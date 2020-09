Zigzagare pericoloso dei monopattini. Vanno veloci e non rispettano la segnaletica stradale

Ma chi li controlla? Questa mattina in Viale Farini, oltre al traffico immenso di autobus e macchine, bisognava stare attenti anche al continuo zigzagare di questi ragazzi in monopattino, a volte anche due per mezzo.

Sono molto pericolosi, anche perchè hanno una certa velocità e non rispettano la segnaletica stradale. Chi li dovrebbe controllare?

K.