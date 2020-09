La Chiesa del Suffragio a Cervia scala la classifica dei Luoghi del Cuore 2020 del FAI

La Chiesa di Santa Maria del Suffragio di Cervia scala la classifica (provvisoria) dei Luoghi del Cuore 2020 del Fondo per l’Ambiente Italiano e si posiziona al 337° posto della Classifica Nazionale, su oltre 16.000 luoghi partecipanti.

“E’ un ottimo risultato ottenuto grazie ai tanti volontari che in queste settimane hanno raccolto centinaia di firme e che ringraziamo per questo loro impegno – dichiara Eugenio Cecchi, Delegato FAI Fondo per l’Ambiente Italiano Gruppo di Cervia -. Siamo solo all’inizio di questa bellissima manifestazione promossa dal FAI e giunta alla sua decima edizione che ha l’obiettivo di portare all’attenzione del grande pubblico i luoghi del nostro paese più belli e significativi”.

“Il nostro obiettivo è raccogliere almeno 2.000 firme entro il 15 dicembre” sottolinea Cecchi, invitando a votare sul sito del FAI o firmando sui moduli predisposti -. Stante la situazione creata dalla pandemia COVID19 e le necessarie precauzioni la nostra possibilità di raccogliere le firme in luoghi pubblici è di fatto molto limitata. Cercheremo, nel rispetto delle norme di sicurezza, di organizzare qualche evento a ciò dedicato”.

VOTARE E’ FACILE :

1 – Sulla pagina nazionale del FAI www.fondoambiente.it, cliccare sulla sezione “VOTA I TUOI LUOGHI DEL CUORE”

2- alla sezione “cerca un luogo” digitare Cervia

3- trovare fra le proposte presenti “Chiesa di Santa Maria del Suffragio” e esprimere il proprio voto con un clik.