Premiati “Amici di Cervia” alcuni soci volontari del Circolo Pescatori

UNA SIMPATICA INIZIATIVA DI CONSEGNA DI RICONOSCIMENTI DI “AMICO DI CERVIA” A. SOCI VOLONTARI DEL CIRCOLO PESCATORI NEL PIAZZALE MAFFEI CON SULLO SFONDO LA “LANCIA STORICA MARIA”

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre una simpatica iniziativa di consegna dei riconoscimenti di “Amico di Cervia” a soci volontari del “Circolo Pescatori La Pantofla”. La sede non era quella istituzionale classica, per un’iniziativa che assegna un riconoscimento simbolico a turisti italiani e stranieri che abbiano soggiornato per più di 10 anni a Cervia. L’iniziativa è stata proposta all’Amministrazione comunale dal Circolo Pescatori ed è nata in occasione della recente manifestazione “Sapore di Sale” dove si è fatta strada l’idea di festeggiare alcuni soci volontari attivi del Circolo, non residenti a Cervia, ma particolarmente legati alla vita dell’associazione e che fossero nelle condizioni di ottenere il gradito riconoscimento comunale.

Lo scenario dell’iniziativa era quello del Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele, con sullo sfondo l’imbarcazione storica “Maria”, salvata e restaurata dai volontari del Circolo.

Le persone festeggiate sono state Rossella Gandolfi, di Zola Predosa (Bo), che dal 1960 soggiorna a Cervia nel periodo estivo e la famiglia di milanesi composta da Ernesto e Fabrizio Carioli e da Miranda Galassi, che soggiorna a Cervia dal 1977. Un legame prolungato nel tempo, che viene da lontano e che meritava di essere festeggiato in un’atmosfera particolare.

La consegna dei riconoscimenti è stata effettuata dal Vice sindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, coadiuvato da Giovanna Magrini dell’Ufficio Turismo e dai rappresentanti del Circolo Pescatori, a cominciare dal presidente Silvano Rovida.

Per contribuire all’atmosfera gioiosa non potevano mancare i Trapozal, i “canterini e musicanti” del Circolo Pescatori, che con alcuni canti e musiche tradizionali hanno reso più piacevole l’iniziativa.