Alla Collegiata esecuzione Messa da Requiem di Mozart per commemorare Alceo Bucchi

Domenica 20 settembre alle ore 21 nella Chiesa della Collegiata a Lugo verrà eseguito un capolavoro assoluto la Messa da Requiem di Mozart per commemorare un melomane lughese Alceo Bucchi nonché ex presidente del Circolo lirico Giuseppe Verdi di Lugo. Ancora una volta la bellezza e l’Amore la faranno da padrona, l Associazione la Pomme in collaborazione con, la Cassa di Risparmio e la Banca del Monte di Lugo daranno vita a una serata magica con solisti di fama internazionale il soprano Raffaella Battistini, il contralto Cristina Knorren, il tenore Giorgio Casciarri e il basso Francesco Ellero D Artegna il tutto accompagnato dall’Orchestra città di Ferrara e dal coro Quadriclavio di Bologna sotto la direzione del maestro Lorenzo Bizzarri