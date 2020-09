Faenza: la post verità, tra teorie complottiste e fake news, con il filosofo Sebastiano Moruzzi

Ripartono le proposte filosofiche dell’Associazione Filò – Il filo del pensiero. Ad inaugurare la stagione autunnale, dopo la lunga pausa primaverile ed estiva, sarà Sebastiano Moruzzi, docente di Filosofia del Linguaggio dell’Università di Bologna, che lunedì 21 settembre alle ore 21 presso il Cinema Europa a Faenza – nell’ambito del ciclo Incontro col Filosofo – terrà la conferenza dal titolo La post Verità: tra teorie complottiste e fake news.

Il Prof. Moruzzi condurrà un’analisi filosofica del fenomeno delle fake news e di quello delle teorie complottiste, temi di grande attualità, al centro delle ricerche di epistemologia sociale che lo hanno portato alla redazione del libro Verità e post-verità. Dall’indagine alla post-indagine, di prossima pubblicazione per i tipi della casa editrice 1088 Press.

Ecco un breve abstract dell’incontro. Nel dibattito pubblico emergono spesso disaccordi tra posizioni distanti e apparentemente inconciliabili. Come notava già John Stuart Mill, il disaccordo e la discussione sono tratti centrali per la nostra democrazia, ma ciò è vero solo se le persone coinvolte nelle dispute condividono uno schema concettuale e valoriale di riferimento. Senza questa base comune, può accadere che vi siano posizioni che si pongono fuori dall’idea di oggettività nel dibattito, o che le fonti da cui traiamo informazioni non siano validate e condivise. Se uno di questi aspetti viene a mancare, allora si rischia di rendere impossibile il dialogo, e, soprattutto, di cadere in forme perniciose di relativismo che rendono sordi alle ragioni contrarie. Scivolare in questo tipo di posizioni consiste nel trovarsi nella cosiddetta condizione di post-verità. Nell‘incontro si illustreranno le basi filosofiche della post-verità e si mostrerà come queste sono presupposte da alcune forme di estremismo politico e pseudo-scientifico.

L’evento è gratuito. Per chi non fosse ancora socio dell’Associazione Filò, è obbligatorio il tesseramento 2020 (€ 15 adulti – € 10 studenti – € 5 minori), che dà diritto a partecipare a tutti gli altri appuntamenti dell’anno. Sarà possibile tesserarsi a partire dalle 20.30. In virtù delle misure di contenimento, si garantisce un massimo di 130 ingressi.