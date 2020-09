Il SoundScreen Festival torna in città: evento d’apertura con il film su Dante, “Inferno” e la musica dei ravennati OvO

Soundscreen Film Festival torna a Ravenna, in sala e nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi, di via Largo Firenze. L’edizione numero V del Festival internazionale interamente dedicato a Cinema e Musica si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre 2020.

Anche quest’anno Soundscreen è tra i pochi festival riconosciuti dal MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Soundscreen Film Festival annuncia il suo speciale evento d’apertura sabato 26 settembre, una serata imperdibile con la sonorizzazione dal vivo di un grande classico del cinema muto: L’Inferno del 1911, il primo film ispirato a ‪‎Dante, musicato dal vivo da una delle maggiori realtà della scena indie italiana, gli OvO.

Inferno 1911 è il primo kolossal italiano che narra con fedeltà la prima cantica del capolavoro dantesco: nella selva oscura Dante incontra Virgilio e con lui inizia il viaggio tra gironi e Malebolge. Difficile pensare a un connubio più naturale di un Inferno musicato dagli OvO. Non solo per l’ambientazione che si presta perfettamente al sound del duo ravennate, ma anche perché la realizzazione del film ha oggi un sapore di ingenuità “vintage” che lascia spazio anche al lato ironico e grottesco del gruppo musicale. Estetica “bizarre” e genuina ferocia saranno dunque gli ingredienti con cui gli OvO renderanno omaggio al più grande poema di tutti i tempi.

La sonorizzazione è in collaborazione con il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, ed è la prima parte di un doppio progetto live: il secondo tempo si terrà nella primavera 2021, come evento collaterale della mostra Dante. Gli occhi e la mente. Un’epopea pop al MAR di Ravenna, in occasione delle celebrazioni nazionali per il VII centenario della morte del Sommo Poeta.

Tutti gli appuntamenti Soundscreen – dalle proiezioni agli spettacoli – saranno a ingresso gratuito.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Per informazioni:

Soundscreen Film Festival

via Cerchio 31, 48121 Ravenna

tel. +39.328.2691270

info@soundscreen.org

www.soundscreen.org