Assembramenti e bus sovraffollati negli orari di ingresso a scuola: “Non si possono aumentare le corse?”

Buongiorno, questa mattina io e mio figlio di 11 anni abbiamo preso il bus da Punta Marina, direzione Marina di Ravenna, bus n. 70. Appena saliti abbiamo notato la presenza di parecchie persone e studenti. Sono bastate due fermate perché il bus si riempisse a dismisura. Ci siamo ritrovati schiacciati contro la porta… Alla fermata successiva siamo letteralmente saltati giù. Impossibile rimanere, assembramento totale. Persone appiccicate alle altre, alcune con mascherina abbassata.

Io mi chiedo, nella situazione in cui ci troviamo non è il caso di aumentare le corse verso la scuola? Si parla e si fa tanto per non assembrarsi e poi?? Forse il sindaco dovrebbe dare un’occhiata e trovare un rimedio.

Grazie, B.