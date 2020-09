Mei Faenza. Parte la 4a edizione di Materiale Resistente 2.0: ecco come iscriversi entro il 30 settembre

Dopo il successo della tre precedenti edizioni che hanno visto la vittoria del rapper Tueff e del cantautore Giulio Wilson, del gruppo dei Sambene e del rapper Kento per il suo progetto musicale nelle scuole del Sud legato ai temi del rap e della Resistenza, e, nell’ultima edizione della Banda POPolare dell’Emilia Rossa con il brano Portella della Ginestra, ecco il nuovo bando per brani musicali per il progetto “Materiale Resistente 2.0” dedicato all’atleta e partigiano faentino Bruno Neri a cura della Casa della Musica di Faenza. I vincitori, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, saranno pubblicati su una compilation on line e si esibiranno al prossimo MEI 25 di Faenza dal 2 al 4 ottobre insieme ad altri artisti e band che hanno omaggiato con loro specifiche canzoni grandi protagonisti della Resistenza come Silvio Corbari e Bruno Neri stesso. Tale contest poi ha contribuito a fornire alla Regione Emilia Romagna in occasione del 25 aprile 2020 on line tantissimi materiali video musicali attuali sui temi della Liberazione per Montesole e Lepida Tv ottenendo un grande riscontro, fanno sapere gli organizzatori.

Un contest rivolto ai giovani under 35 sul tema della Resistenza

Dopo il successo della prima edizione di 20 anni fa del progetto Resistenza, Italia, l’associazione Rumore di Fondo, gestore della Casa della Musica di Faenza, organizzatore di Faenza Rock e partner del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, propone per celebrare i 20 anni del primo concorso, dopo il successo della prima nuova edizione l’anno scorso, una seconda edizione del concorso musicale “Materiale Resistente 2.0”, rivolto ai giovani under 35 e aperto a tutti i tipi di artisti singoli e formazioni e a tutti gli stili e generi musicali.

Il tema del concorso musicale è “la narrazione della Liberazione e della Resistenza nella sua accezione più ampia e nelle sue più varie manifestazioni e soprattutto legato ai temi dell’attualità e delle nuove resistenze oggi nella societa’ globale e multietnica. Il comitato promotore invita i partecipanti a proporre un percorso musicale, attraverso la proposta di un brano inedito e originale, anche già pubblicato e scritto nell’ultimo anno, che restituisca i valori più alti emersi nella lotta di Liberazione legati ai temi di oggi, inteso anche come fenomeno storico che a livello internazionale emerge con forza e raggiunge il suo apice nel corso della Seconda guerra mondiale e puntando alla sua attualità di oggi. In questa prospettiva si invitano a partecipare tutti i giovani fino ai 35 anni sia come singoli artisti che come band che in qualsiasi altra formazione sottolineando che il concorso musicale e’ aperto a tutti i generi, nessuno escluso, con particolare preferenze per i nuovi stili musicali delle piu’ giovani generazioni e con un’apertura anche verso le seconde generazioni per potersi confrontare con il patto di memoria che alimenta la nostra Costituzione”.

I requisiti per partecipare

Destinatari del progetto sono: cantanti, cantautori, musicisti, rapper, dj, band e qualsiasi altra formazione musicale rivolta ai giovani fino ai 35 anni provenienti da tutta Italia e anche da italiani residenti all’estero. Per le formazioni non singole è sufficiente che sia presente il 50% di giovani fino ai 35 anni. Oggetto del bando è la presentazione di un brano inedito e originale legato al tema della Resistenza e della Liberazione connessa anche ai temi di oggi e all’attualità. Il brano va consegnato via mail attraverso un file elettronico (mp3 e simile) o link (wetransfer, soundcloud e simili) all’indirizzo e-mail: mei@materialimusicali.it e in copia segreteria@materialimusicali.it con allegata scheda contenente nome e cognome di chi invia, formazione completa dell’artista e/o band che propone il brano, contatti postali e telefonici completi, biografia completa, testo del brano, età dell’artista e/o eta’ degli artisti della formazione e almeno una foto entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Il 1° ottobre saranno comunicati il vincitore e/o i vincitori e selezionati.

Tutti i partecipanti saranno presentati al Mei 2020 dal 2 al 4 ottobre 2020 a Faenza.

Il contest in onore del calciatore partigiano Bruno Neri

Il concorso musicale, che ha come sede la città di Faenza, è dedicato alla memoria dell’atleta e partigiano faentino Bruno Neri, calciatore di Serie A nelle file del Torino e Partigiano, che già nel corso dell’esperienza calcistica dimostrò’ la sua contrarietà al fascismo, non alzando il braccio teso nel saluto romano durante l’occasione di una partita della Fiorentina, per il quale giocava in quel periodo, e che dopo l’armistizio di Cassibile si arruolò tra le file della Resistenza. Vicecomandante del Battaglione Ravenna cadde in uno scontro coi nazisti, che avevano occupato l’Italia, avvenuto il 10 luglio 1944 nei pressi dell’Eremo di Gamogna. Lo stadio comunale di Faenza e’ dedicato a Bruno Neri e recentemente il Torino Club ha dedicato un omaggio proprio a Bruno Neri.

Il contest e ‘realizzato grazie al sostegno della Legge sulla Memoria della Regione Emilia – Romagna.

Per iadesioni e nformazioni scrivere a: segreteria@materialimusicali.it

Per partecipare inviare alla mail sopra con la causale Materiale Resistente 2.0 2020 un brano in formato wetransfer e mp3 leggero, tutti i dati dell’artista e/o band (nomi, cognomi, indirizzi postali completi , contatti telefonici, mail etc.), unabiografia artistica con nome dell’artista e il suo percorso, almeno 1 foto pubblicabile. Si puo’ aggiungere altro se si ritiene. Il tutto deve essere inviato entro e non oltre il 30 settembre 2020 alle ore 12 e non oltre.