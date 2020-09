Referendum. M5S Ravenna: “Risultato granitico quello che consegna la vittoria al Sì”

Per gli Attivisti del Movimento 5 Stelle Ravenna è un “Risultato granitico quello che consegna la vittoria al Sì, nel referendum costituzionale appena celebrato. Una vittoria, quella del taglio di 345 poltrone, attesa da troppo tempo e frutto della costanza e dell’impegno del Movimento 5 Stelle, sin dalla sua nascita. Una promessa mantenuta con i cittadini e per i cittadini. Un punto non di arrivo, ma di partenza, per continuare nelle riforme di cui il paese necessita da troppo tempo.

Soddisfazione, nella soddisfazione, il risultato della città con i Sì che si attestano al 70% dei consensi e con quello della provincia, che arriva al 69,54%”