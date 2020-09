Tanta partecipazione alle iniziative Fiab Ravenna della Settimana della Mobilità 2020

Chiude in bellezza la Settimana della Mobilità 2020 organizzata da FIAB Ravenna, che registra il tutto esaurito per la ciclo-escursione al Parco Archeologico di Classe. Con una piacevole passeggiata lungo la ciclabile che collega Classea Ravenna, i partecipanti hanno raggiunto come prima tappa l’Antico Porto, per una suggestiva visita guidata ad immaginare quello che era l’antico porto di Classe. Ci si è poi direttiverso il Classis, splendido museo conoscitivo, affascinante nella visione d’insieme, innovativo nella modalità d’interazione con il visitatore e coinvolgente nel raccontare la ricca storia di Ravenna.

Dopo una breve sosta alla Vecchia Pesa, illustrata dal Presidente di Classe Archeologia e Cultura, e un’esterna alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, la passeggiatasi è conclusa rientrando tutti insieme a Ravenna.

FIAB esprime la massima soddisfazione per il successo di questa settimana di iniziative, che ha coinvolto un gran numero di partecipanti e che si è realizzata grazie anche al patrocinio del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna e alla collaborazione di partner importanti come RavennAntica e Atlantide, che hanno offerto gli ingressi al Parco Archeologico di Classe e al Museo NatuRa di Sant’Alberto, e Coldiretti, con la quale si è avviata una collaborazione per la valorizzazione dei prodotti del territorio a km zero.

Si spengono i riflettori della Settimana Europea della Mobilità, ma FIAB Ravenna continua la sua attività di promozione della mobilità sostenibile e alternativa, sia con le sue escursioni al sabato sia con la partecipazione agli eventi nazionali che promuovono la bicicletta come mezzo di mobilità alternativa, ecologica e salutare, per il tempo libero ma anche nel quotidiano, per conoscere il territorio dal punto di vista naturalistico, ma anche per andare tutti i giorni al lavoro, a scuola, a far la spesa.