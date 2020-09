Tornano i ragazzi di UPpunto e raccontano il loro incontro con Papa Francesco

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

CIÒ CHE RICONOSCE IL VERO È IL CUORE

È questa frase del dott. Enzo Piccinini, per cui ha avuto inizio la causa di beatificazione lo scorso 26 maggio 2020, la certezza della delegazione dell’associazione Amici di Enzo di Ravenna, recatasi a Roma lo scorso 16 settembre per partecipare all’udienza papale. Noi ragazzi della redazione di Uppunto eravamo presenti all’evento ed è proprio da questo che vogliamo riprendere a scrivere, dopo la pausa di agosto.

L’emozione di incontrare Papa Francesco di persona è stato qualcosa che ha accomunato tutti, non solo la delegazione dell’associazione, ma tutti coloro che da diverse parti del mondo sono giunti in Italia, nonostante la pandemia, per assistere alla testimonianza dell’uomo che ha sulle spalle la responsabilità della comunità cristiana di tutto il mondo. Tutto si è svolto nell’assoluto rispetto delle norme a cui da tempo siamo abituati.

All’udienza erano presenti tantissime persone di nazionalità e lingue diverse. Tutte avevano in comune una cosa: i loro occhi brillavano di vita. Proprio da questo abbiamo potuto scorgere la presenza di qualcosa di misterioso e presente, un desiderio di vita vera e un’incredibile positività dell’esistenza, impossibile all’uomo.

Quando Papa Francesco è arrivato, prima di sedersi e cominciare a parlare, è passato da ogni persona che aveva a fianco, passava da un lato all’altro, senza lasciare indietro nessuno. Ognuno gli raccontava la sua storia e gli chiedeva la sua benedizione e lui, con la semplicità di un uomo che prima di diventare Papa ballava il tango e andava allo stadio a tifare la sua squadra del cuore, rispondeva a tutti. Quando si è avvicinato a noi gli abbiamo donato un mosaico impacchettato, tipico della nostra meravigliosa città e lui ridendo ha esclamato:” Non sarà mica una bomba?!” Crediamo sia stato per tutti, giovani e adulti, uno dei momenti più inaspettati della vita, anche se desiderato!

Una cosa che ci premeva dirgli era quanto gli volessimo bene e quanto lo sostenessimo, perchè soprattutto in momenti storici come questo, molti si limitano a giudicare con frasi belligeranti e superficiali, soffermandosi appena ad essere contro. La semplice frase “ti voglio bene” può cambiare tutto. Nel suo sguardo si vedeva la libertà di chi sa di essere preferito da Dio, nei suoi gesti l’abbraccio a chi gli è nemico e il non tirarsi indietro davanti a nulla. Allora avanza in noi una domanda: quando ci si rende conto d’essere amati davvero, la paura viene vinta? E, ancora, è possibile allora essere noi stessi sempre?

Un Papa che vuole farsi chiamare per nome senza aggiungere altro, che scende tra i fedeli come un fratello, un Papa che abbraccia tutti senza distinzioni, un uomo dal cuore e dalla dolcezza infinita: noi ragazzi non solo ci ricorderemo di lui così, ma abbiamo bisogno di vivere con gente così.

Ci ha stupito anche il dialogo con una delle guardie, brevissimo, ma intenso. Come è lavorare per il Papa? ‘Interessante’’, ci risponde subito. Non bellissimo, non fantastico, interessante! A noi ha trasmesso una profondità grandissima.

Per noi ragazzi, esserci, è stato un evento estremamente significativo e memorabile e ci auguriamo che tutti i giovani possano vivere esperienze emozionanti e costruttive, magari anche nel percorso interno alla scuola.

Enzo, che è all’origine di una storia in cui ci siamo anche noi giovani, che neppure l’abbiamo conosciuto direttamente, rimane una promessa e una certezza di rinvigorita vitalità. Perciò, ancor più di prima, desideriamo continuare questo cammino.