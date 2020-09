Tosca ospite d’onore al “Premio dei Premi”. Il 3 ottobre a Faenza

Torna il “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle 20 in piazza Nenni a Faenza, all’interno del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti (in programma quest’anno dal 2 al 4 ottobre).

Ospite d’onore della serata sarà Tosca, che proporrà un suo set in formazione completa. Ma un importante spazio sarà dedicato anche a una figura fondamentale della canzone d’autore italiana, Claudio Lolli, con una esibizione di Paolo Capodacqua (suo storico chitarrista. che presenterà il suo ultimo album “Ferite & feritoie”, uscito per Storie di note) e un intervento dei due figli del cantautore bolognese, Federico e Tommaso, in rappresentanza del comitato promotore per la Fondazione Claudio Lolli.

Una edizione del Premio dei premi in formato ridotto quella di quest’anno, per le conseguenze dell’emergenza sanitaria: in lizza ci saranno Andiel (per il Premio Pigro – Ivan Graziani), Luca Guidi (per il Premio Bindi) e Francesco Lettieri (per il Premio Pierangelo Bertoli). Ognuno dei partecipanti proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone.

Fra il pubblico siederà una prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori che decreterà il vincitore del “Premio dei premi” 2020. A lui andrà una Targa, una corposa intervista per il bimestrale “Vinile” e la possibilità di partecipare come ospite a “EdicolAcustica” di Grosseto. Altri bonus sono in via di definizione.

Le prime tre edizioni dell’iniziativa, ideata e diretta da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, sono state vinte da Roberta Giallo (2017). Daniela Pes (2018), Chiara Effe (2019), mentre una prima sperimentale edizione nel 2008 aveva visto la vittoria di Ettore Giuradei. Roberta Giallo sarà fra i presentatori della serata, come già lo scorso anno, insieme a Enrico Deregibus, e si esibirà con un suo live che chiuderà la serata.

L’ingresso è libero con prenotazione. Per prenotare occorre scrivere all’indirizzo segreteria@materialimusicali.it inserendo nell’oggetto “Premio dei premi” e all’interno i dati delle persone partecipanti (nome, cognome, indirizzo completo e cellulare), non più di due. È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto.

Nella parte iniziale della serata sono previste le premiazioni del contest Arrangiami!, sulle colonne sonore di Casa Bixio, con un live di Claudio Simonetti ed i testimonial Claver Gold e Donella Del Monaco ed inoltre l’anteprima di un progetto di video del MEI a cura di Jonathan Giustini intitolato “La storia siamo noi – I cantautori e le canzoni fuori orario”, che sarà presentato il 7 ottobre alla Casa del Cinema di Roma.