Anche il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista all’evento “Contagiati dalla Paura” il 24 settembre a Merano

Anche il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista sarà tra gli ospiti protagonisti dell’evento “Contagiati dalla Paura. Oltre l’Ostacolo, la Conoscenza” in programma al Kursaal di Merano, il 24 settembre. Obbiettivo della serata ” approfondire il concetto di “paura”, dopo il periodo di pandemia vissuto e le difficili conseguenze che ancora turbano molte persone”.

Il giovane pianista e cantante lirico romagnolo Raffaello Bellavista, reduce da numerosi successi (concerto per i 25 anni della morte di Senna, concerto spettacolo nella sede Rai di Venezia, concerto per il VII centenario della morte di Dante Alighieri al teatro comunale di Ravenna, concerto per i 1600 anni di Venezia…) durante la manifestazione eseguirà 3 interventi musicali tra cui la celebre ballata n.1 di Chopin per pianoforte, l’aria d’opera Non più andrai farfallone amoroso ed una originalissima rielaborazione di Enjoy the silence dei Depeche Mode che suonerà e canterà in un connubio unico nel suo genere.

I brani presentati che metteranno in luce le sue qualità di pianista e cantante lirico saranno contestualizzati ai temi dell’iniziativa in un perfetto incontro tra musica e parola.

Il conduttore della serata meranese sarà Loris Comisso, esperto formatore che porterà sul palco del Kursaal personaggi famosi e competenti come Luigi Pelazza (inviato delle “Iene” di Mediaset), Massimiliano Fanni Canelles (medico, giornalista e docente in Cooperazione Sanitaria Internazionale), Comandante Alfa (Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri), Andrea Pamparana (vicedirettore del TG5) e Davide Giacalone (giornalista e scrittore).

L’evento è stato organizzato e regalato alla comunità di Merano e dintorni da Riccardo Daziale, imprenditore meranese che ha voluto questo appuntamento, anche sostenuto da diversi sponsor locali. Tutte le informazioni sono disponibili online

all’indirizzo https://www.loriscomisso.it/contagiati-dalla-paura.