“Festa Itinerante” del Pd a Conselice: si parla di lavoro e sviluppo con l’assessore regionale Colla

Lavoro e Sviluppo. Questo il focus della serata, organizzata per martedì 22 settembre alle 20.45 nell’arena estiva Il Gabbiano di via Verdi 2 a Conselice, dal Partito Democratico di Conselice, dedicata ad un approfondimento su due dei temi cardine alla base dei Patti per il lavoro e lo sviluppo che si stanno delineando, sia in Regione sia in Bassa Romagna.

Interverranno sul tema l’Assessore regionale Vincenzo Colla, la Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni e la Segretaria CGIL di Ravenna Marinella Melandri.

Questi nuovi Patti strategici rappresentano dei piani d’azione condivisi dalle Amministrazioni con tutte le forze economiche, sociali, associazioni d’impresa, professioni, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria. Mediante un percorso di concertazione dovranno definire le linee di sviluppo, coerenti con lo scenario attuale, per una nuova visione di futuro dei nostri territori a livello economico, sociale e ambientale.

Il programma della serata prevede alle 19.30 un momento di convivialità con una cena organizzata con la collaborazione dell’Agriturismo Massari e di altri produttori locali, a cui seguirà l’incontro-dibattito moderato dal giornalista Andrea Tarroni.

Per prenotazioni ed informazioni 333 3518316 o 3337964177.