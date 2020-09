I Fridays for Future Ravenna tornano in piazza per il #GlobalDayofClimateAction 

I Fridays for Future Ravenna lo annunciano sulla pagina Facebook : “Dopo lo stop delle mobilitazioni fisiche durante il lockdown il movimento tenteremo di tornare in piazza, questa volta sulle 2 ruote che è il mezzo di trasporto piu’ ecologico e salutare in assoluto. Appuntamento per il #GlobalDayofClimateAction e in conclusione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, venerdì 25 settembre in piazza San Francesco alle ore 14:30 e partenza in bici verso Sant’Alberto in visita all’impianto di agrivoltaico integrato ad attività di allevamento e caseificio realizzato dalla Tozzi Green accompagnati da FIAB Ravenna Amici della Bici insieme a Legambiente Ravenna – Circolo Matelda che collaborano all’iniziativa”.

“L’iniziativa – spiegano – vuole sottolineare l’importanza della necessità di sviluppare impianti rinnovabili sul territorio per rispondere alla sempre più impellente necessità di una transizione energetica, quindi abbandonando l’idea di continuare ad estrarre idrocarburi. Il fotovoltaico come l’eolico rappresenta questa opportunità, molto più di dubbi progetti legati allo stoccaggio della CO2. L’impianto che andremo a visitare presenta poi aspetti innovativi che sono riusciti a integrare la produzione di energia rinnovabile con l’attività agricola. In arrivo a Sant’Alberto sarà prevista una visita guidata all’impianto con assaggi vegetariani offerti dal Buon Pastore. In attesa dello sciopero di venerdì 9 ottobre l’appuntamento del 25 settembre si terrà nel pomeriggio per non entrare in contrasto con le attività scolastiche appena riprese”.

Per prenotazioni: www.eventbrite.it